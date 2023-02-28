Партії Притули, Зеленського, Кличка: до яких політсил найприхильніше ставляться українці

Серед усіх партій найбільш позитивно українці ставляться до політичних сил, очолюваних Сергієм Притулою, Володимиром Зеленським та Віталієм Кличком.

Такий результат показало опитування, проведене Американським Національним демократичним інститутом (NDI), інформує 24 Канал.

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Яким сьогодні є ставлення українців до представлених політсил

Згідно з опитуванням, "дуже позитивно" або "позитивно" до умовної партії, очолюваної Сергієм Притулою, ставляться 49% українців. До партії Зеленського позитивне ставлення у 41% українців.

На третьому місці симпатій українців – партія "УДАР Віталія Кличка". До неї дуже позитивно або позитивно ставляться 27% українців.



Які політсили очолили рейтинг / Скриншот

Найгірше ставлення українців до ОПЗЖ – лише 6% підтримки при 66% негативного ставлення.

Що відомо про дослідження: