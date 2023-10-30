Дітей з 7 років привчають до автоматів: як Ізраїлю зруйнувати ХАМАС і його засади

Перехоплені розвідувальні дані підтверджують, що ХАМАС, на відміну від мирного населення, забезпечив себе всім необхідним й зможе воювати впродовж 3 – 4 місяців. Ізраїль виявляє тунелі терористів, у яких зберігаються величезні запаси палива, їжі, медикаментів, води й найголовніше ракет.

За неперевіреними оцінками, у терористів понад 25 – 30 тисяч ракет. Тобто, якщо на Ізраїль випущено 3 – 4 ракет, то в терористів ще приблизно у 5 – 6 разів більше. Про це 24 Каналу розповів підполковник запасу Армії оборони Ізраїлю Марк Бабот.

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ХАМАС показав професіоналізм

У ХАМАС 40 – 50 тисяч бойовиків. Це приблизно 4 – 5 легких дивізій. Також терористи мають важке стрілецьке озброєння: великогабаритні кулемети, гранатомети тощо. Вони дуже насичені протитанковою зброєю. ХАМАС має військово-морські сили, проти яких ізраїльський флот також бореться.

Треба визнати, що палестинські бойовики показали високий професіоналізм. Під час першої атаки ХАМАС засліпили ізраїльські пункти спостереження, знешкодили танки, які були на кордоні,

– зазначив підполковник запасу Армії оборони Ізраїлю.

Як зауважив Бабот, бойовики зробили багато професійних дій, які показують, що це не просто якісь терористи в лаптях, а справжні треновані бійці спецпідрозділів.

"Зараз Ізраїль перебуває у стані, коли вся армія поставлена під зброю. З 9 мільйонів населенням воює понад 500 тисяч людей. Всі розуміють, що у нас одна можливість вижити – це перемогти. Нам нікуди йти, ми оточені", – мовив підполковник запасу Армії оборони Ізраїлю.

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Благословляють на вбивства

Після 25 років управління ХАМАС в Секторі Гази немає абсолютно ніяких питань щодо безжальності терористів. Вони з трьох років вчать дитину убивати єврея ножем, а з 7 років дають в руки справжній автомат і говорять, що якщо ти уб'єш єврея, то ти відразу піднімешся на небо і станеш шагідом (мучеником за віру – 24 Канал).

"Матері терористів ХАМАС благословляють своїх синів на вбивства мирних людей, а єврейська матір благословляє на порятунок життя", – наголосив Бабот.

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