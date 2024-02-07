У Міноборони Естонії назвали пріоритети у допомозі України

Кусті Салм відповів на питання про пріоритети у допомозі Україні від Таллінна. Канцлер Міноборони Естонії також пояснив, чому Європа повинна діяти більш рішуче.

Постійний секретар Військового міністерства оборони Естонії Кусті Салм дав інтерв'ю 24 Каналу. У ньому він висловився щодо надання допомоги нашій державі.

Читайте також НАТО недооцінило здатність Росії виробляти снаряди й поповнювати армію, – Сили оборони Естонії

Які пріоритети в Естонії

Канцлер Міноборони Естонії зауважив, що Таллінн не придумує нових пріоритетів.

Ми на 100% намагаємося дотримуватися тих пріоритетів, які визначили наші військові. Отже, впродовж 2 років це все майже було тим самим, зокрема артилерія, боєприпаси, ППО, бронетехніка,

– пояснив він.

Кусті Салм додав, що все це було пріоритетом його держави від самого початку вторгнення Росії в Україну. Також він зауважив, що Естонія активувала свої міжнародні зусилля.

Канцлер Міноборони Естонії нагадав про ухвалену наприкінці 2022 року "Талліннську декларацію", в рамках якої естонці передали українцям багато своїх артилерійських знарядь.

І це був перший раз, коли анонсували танки. Це було зусилля нашого міністра оборони (мовиться про Ханно Певкура – 24 Канал),

– додав Салм.

, у січні 2023 року 9 країн Європи на рівні міністерств оборони "Талліннську декларацію", у якій є зобов'язання щодо подальшої військової допомоги Україні на тлі повномасштабного російського вторгнення. У документі сказано, що новий рівень підтримки вимагає надання нашій державі танків, ППО, ПРО та високоточної зброї, що дозволяє завдавати цілеспрямованих ударів по логістичних та командних вузлах росіян на тимчасово окупованих територіях.

Також він нагадав про ініціативу "Один мільйон", яка стартувала навесні 2023. За його словами, вся увага до нарощування ОПК була запущена зусиллями Естонії. Зараз Таллінн працює над підзвітністю цієї ініціативи, тому що вона не мала успіху.

Канцлер Міноборони Естонії закликав ЄС діяти рішуче та виділяти більше ресурсів, адже зараз найжахливіший та найсерйозніший час в європейській історії за останні 70 років. Він наголосив, що Європа не може собі дозволити програти розв'язану Росією війну.

Інші заяви Кусті Салма