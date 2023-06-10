Наростатимуть з кожним днем: з якими ракетами у росіян вже почалися серйозні проблеми

Росія використала багато ракет проти України, проте вона зуміла налагодити виробництво нових. Тобто ворог зберігає деякий ракетний потенціал.

Росія регулярно обстрілюватиме Україну до завершення цієї війни. Про це в інтерв'ю 24 Каналу заявив військовий експерт та аналітик Петро Черник.

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Скільки окупанти можуть виробляти ракет​

За словами Петра Черника, наразі росіяни можуть виробляти від 40 до 60 ракет Х-101 та 3М14 "Калібр" дальнього радіусу дії (від 2,5 до 5 тисяч кілометрів).

Крім цього, у Росії поставили на конвеєр ракети ближньо-середнього радіусу: Х-31, яка може вражати цілі до 110 кілометрів, а також Х-59, яка може завдавати уражень до 290 кілометрів.

Проте у Росії швидко зношуються ракетоносії, які можуть ці ракети випускати.

Але тут є один дуже серйозний нюанс у частині ракет повітряного базування. Х-101 й Х-55 чи Х-555 найчастіше застосовуються. Це її поєднання з ракетоносієм. Ось тут у росіян почалися проблеми й вони будуть наростати з кожним днем. Чому? Наймолодший Ту-95МС – 1994 року виробництва. Кожна година перебування в повітрі зношує всі його вузли й агрегати. І прийде точка, що вони будуть зношені до нуля,

– вважає Черник.

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Військовий переконаний, що виробляти нові літаки Ту росіяни не зможуть, хіба що зрідка Ту-160.

Виробляти таку техніку вони не можуть і не зможуть. Максимум – це в одиничних варіантах Ту-160, яких сукупно є 13 одиниць. Але вони страшенно проблемні в частині обслуговування двигунів. Ракетоносій Ту-22М3, котрий несе найважчу й найсерйознішу ракету Х-22, яка також рухається до завершення, і їх вони будувати не зможуть, наймолодший також 1993 року,

– сказав він.

Проте він зауважив, що ракетна загроза залишається і її потрібно розуміти. Він зауважив, що деякий ракетний потенціал у ворога зберігається й скасувати його, на жаль, не можна. І хоч ударна філософія застосування ракетоносців буде рухатися до занепаду, на жаль, це не буде так швидко, як би хотілося.

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