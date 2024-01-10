Режим пожирає самого себе, – Жирнов сказав, які репресії влаштовує Путін в Росії

У Росії частішають випадки репресій щодо звичайних росіян. Жителів країни-агресорки арештовують за "екстравагантні" вчинки, як-от виступ на сцені голяка або в одній шкарпетці, одягненій на статевий орган.

Правління Владіміра Путіна нагадує сталінський режим, але поки без масових репресій. Детальніше 24 Каналу розповів експрацівник КДБ та Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов.

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Які репресії влаштовує режим Путіна

У Санкт-Петербурзі затримали соліста гурту "Щенки" Максима Теслі, який вийшов на сцену одного з місцевих розважальних закладів в одній шкарпетці, вдягнутій на "причинне місце". Співака затримали в аеропорту Пулково, звідки він, за попередніми даними, хотів вилетіти до Єкатеринбурга, а потім і за кордон.

Повідомляється, що російському артистові, який повторив "подвиг" репера Vacio на вечірці в Насті Івлєєвої, закидають дрібне хуліганство, але водночас можуть порушити й кримінальну справу.

Тут все логічно. Режим пожирає самого себе. Це точно як сталінський режим. Тобто Путін зараз прийшов майже до рівня ГУЛАГу. Тільки єдине, що поки немає масових репресій,

– зазначив ексспівробітник КДБ Росії.

А немає їх, тому що в Росії відсутні місця у в'язницях для розміщення сотень тисяч арештованих та не вистачить поліціянтів, які зможуть їх охороняти. Відтак скоро робитимуть як за Йосипа Сталіна – колону людей відправляють в Сибірську тайгу, змушують будувати будинки, а після спорудження обіцяють їх поселити в тому домі.

Російському керівництву байдуже на людей, які можуть там загинути при будівництві через нестачу світла, тепла та інших комфортних умов. Правління Владіміра Путіна – це людожерський режим. Його послаблює війна в Україні та внутрішні негаразди всередині Росії.

Що чекає на Росію після репресій

На думку експрацівника СЗР, якби путінський режим був ефективним, все нормально працювало, не було крадіїв та шахраїв, Росія ніколи б не почала таку війну проти України. Якби Путін був розумною та раціональною людиною, він міг організувати потужну армію з адекватними міністром оборони та начальником генерального штабу, і тоді, можливо, бої точилися не на Донбасі, а у Львівській області.

На щастя, у них все відбувається інакше й чим далі це буде, тим краще для вас і для нас також. Ми сподіваємося, що на місці путінського режиму виникне інша Росія або вона розпадеться на елементи, а потім на "кістках" цього путінського безладдя з'явиться нова державна організація,

– наголосив Сергій Жирнов.

У Росії дедалі частіше працює "пе-ве-о"