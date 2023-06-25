Назвали російські частини і підрозділи, які були готові підтримати військовий переворот

Нещодавно Пригожин заявив про заколот, однак згодом "передумав" та поїхав у Білорусь. Водночас у свій час його підтримали деякі частини та підрозділи російських військових.

Зокрема, на сторону вагнерівців перейшли військові у Ростові, які допустили захоплення штабу Південного воєнного округу. Журналісти також встановили, які російські окупанти були готові підтримати військовий переворот Пригожина.

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Які російські окупанти були готові йти за Пригожиним

Журналісти розповіли, що під час заколоту Пригожина частково або повністю на його бік перейшли такі російські частини та підрозділи:

22-а окрема бригада спеціального призначення, 1 комендантська рота, 2 загін спецзв'язку;

108 загін СпН Батайськ;

у Чертково – пункт митниці та прикордонний перехід;

федеральна прикордонна служба федеральної служби безпеки Росії регіонального ПУ по Воронезькій області ЦФО;

військові частина 14254, 387-й об'єкт "С" 12 міноборони (ядерка) у військовому містечку Воронеж-45;

військова частина 7437 – спецмотполк Росгвардії;

військова частина 3677 – окремий бат;

військова частина 63453 – окрема база танкової бригади в місті Богучар;

формування спеціального призначення 22 бригади 411-й загін кадру, селище Степне.

Один з провідних військових експертів видання повідомив, що за військовими критеріями особи, які не чинили збройного опору на таких об'єктах, уже вважаються такими, що перейшли на бік противника.

Що буде окупантам, які підтримали Пригожина