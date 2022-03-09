Які російські війська заходили захоплювати Україну: брифінг полонених розвідників
9 березня 2022 , 15:23Читать новость на русском
Джерело:Інтерфакс-Україна
Війна Росії проти України триває другий тиждень. За цей час на нашу територію вдерлися десятки російських військ.
Про деякі із них на брифінгу, організованому агенством "Інтерфакс-Україна", розповіли полонені російські розвідники, повідомляє 24 канал.
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Які російські війська заходили захоплювати Україну
Окрім 15-ї мотострілецької бригади на територію України зайшли:
- 385-та артилерійська бригада,
- 92-га ракетна бригада,
- 21-ша окрема мотострілецька бригада, оснащена танками, важкі вогнеметні системи та зенітно-ракетні комплекси.
Окрім цього заходили роти Спецназу ГРУ, які дислокуються в місті Самара,
– зазначив один із полонених.
До теми: інтерв'ю ексміністра закордонних справ України Павла Клімкіна
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