Які російські війська заходили захоплювати Україну: брифінг полонених розвідників

9 березня 2022 , 15:23
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Джерело:

Інтерфакс-Україна

Війна Росії проти України триває другий тиждень. За цей час на нашу територію вдерлися десятки російських військ.

Про деякі із них на брифінгу, організованому агенством "Інтерфакс-Україна", розповіли полонені російські розвідники, повідомляє 24 канал. 

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Які російські війська заходили захоплювати Україну

Окрім 15-ї мотострілецької бригади на територію України зайшли:

  • 385-та артилерійська бригада,
  • 92-га ракетна бригада,
  • 21-ша окрема мотострілецька бригада, оснащена танками, важкі вогнеметні системи та зенітно-ракетні комплекси. 

Окрім цього заходили роти Спецназу ГРУ, які дислокуються в місті Самара,
– зазначив один із полонених. 

До теми: інтерв'ю ексміністра закордонних справ України Павла Клімкіна

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Автор: Юлія Бабич