Під Вугледаром знову з'явилася розбита "елітна" бригада морської піхоти Росії, – Дмитрашківський

В Інституті вивчення війни вважають, що росіянам, ймовірно, не вистачає сил для наступу на Вугледар. Та нині поблизу міста знову з'явилася розбита російська бригада морської піхоти.

Про це 24 Каналу заявив керівник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олексій Дмитрашківський. Раніше він заявляв, що у Вугледарі росіяни розбирають будинок поверх за поверхом, аби ЗСУ не змогли облаштувати позиції.

До теми Наступальні дії окупантів біля Вугледара безперспективні, – полковник запасу

"В районі Вугледару знову з'явилася в полі зору 155 бригада морської піхоти. Відновити дану бригаду за такий короткий термін – неможливо", – заявив він.

Яка нині ситуація на Донеччині: дивіться відео

Адже це, за його словами, "фахівці", які мають воювати в повітрі, на морі та на суші.

І той термін, який був виділений – це просто напихання даного підрозділу черговим гарматним м'ясом,

– зазначив керівник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку.

Ворог знищує будівлі

Що стосується наступу на Вугледар, Олексій Дмитрашківський наголосив, що окупанти продовжують вперто руйнувати будівлі у місті.

"Не винятком була сьогоднішня ніч. Ворог завдав авіаційного удару саме по житлових районах міста Вугледар, зруйнувавши знову черговий будинок", – підсумував він.

Що відомо про можливий наступ окупантів на Вугледар