Експосадовець розвідки США чесно відповів, чи здатна Росія виграти війну

Владімір Путін кидає у бій всі свої сили, аби ворожа армія просувалася. Окупантам вдається досягати часткового успіху на деяких відтинках фронту й через це аналітики роблять висновок буцімто Росія зараз перемагає у війні проти України.

У розмові з 24 Каналом колишній високопосадовець розвідки США Норман Рул оцінив, чи вдалося російській армії досягти цілей, які диктатор поставив у 2024 році.

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Чи є ризик, що Росія може виграти війну

На думку колишнього високопосадовця розвідки США, Росія зараз не виграє цю війну. Адже насамперед цілями Кремля була ліквідація українського керівництва, захоплення Києва й панування на українській території.

Нічого з цього не досягнуто,

– наголосив Норман Рул.

Росіянам вдається окуповувати нові української території, але їхні "успіхи" вимірюються кілометрами – це просто мізерні досягнення для країни з такою силою як Росія.

Такі "перемоги" демонструють слабкість Росії,

– мовив експосадовець розвідки США.

До того ж Росія подекуди перейшла в оборону, встановила кілометри мін і використовувала свою артилерію, щоб ускладнити контратаки Збройним Силам. Через це оборонна позиція російської армії на певних напрямках буде міцною. Відповідно Україні буде важко протистояти. Втім, Норман Рул зазначив, що Росія не виграє цю війну.

До слова, видання Politico назвало російського президента Владіміра Путіна одним із найголовніших невдах 2024 року. Цей рік став катастрофічним для режиму кремлівського диктатора через невдачі в Україні та втрати впливу в Сирії.