У Міноборони назвали вакансії в армії, на які найбільше потрібні люди

7 травня 2024, 17:37
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У Міністерстві оборони України назвали посади в армії , на які першочергово підбирають людей. Наразі потреба є, насамперед, у бойових частинах, які безпосередньо беруть участь у стримуванні агресора.

Зараз у центрах рекрутингу в Україні відкрито понад 2000 вакансій. Про це розповів уповноважений Міністерства оборони України з питань рекрутингу Олексій Бежевець в ефірі телемарафону, передає 24 Канал.

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Це безпосередньо ті вакансії, які зібрали центри рекрутингу з військових частин, пункт постійної дислокації яких перебуває у відповідному регіоні, де знаходиться центр,
– пояснив він.

Вакансії від військових частин

Також ще приблизно 10 000 різних вакансій розмістили зараз безпосередньо військові частини.

Це те поле вакансій, з якого може підбиратися людині те, що її цікавить. Відповідно з цих понад 10 000 вакансій можна підібрати різні конкретні вакансії, які максимально близькі за фахом, за досвідом, за баченням людини,
– розповів уповноважений Міноборони.

Які спеціалісти потрібні

За словами Олексія Бежевця, українська армія наразі має потребу насамперед, у бойових частинах. Він також перерахував конкретні спеціальності:

  • водії,
  • механіки,
  • стрільці,
  • оператори всіх видів озброєння,
  • обслуга артилеристів,
  • оператори БПЛА,
  • бойові медики.

Крім того, є велика кількість вакансій в армії, які пов’язані з логістикою, з обслуговуванням, та ремонтом. Бежевець додав, що також є вакансії на штабні посади.

Чи будуть видавати повістки в рекрутингових центрах

  • В Міноборони заявили, що в рекрутингових центрах не вручатимуться повістки. Водночас там можна визначитися з посадою і військовою частиною, де надалі служити. Про це розповів речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін під час відкриття першого центру рекрутингу в Києві.
  • Заступниця міністра оборони України Наталія Калмикова під час відкриття повідомила, що це вже 18 центр рекрутингу української армії.
  • Основною перевагою таких центрів є можливість вибору спеціальності у лавах Збройних Сил, адже в кожній бригаді є вакансії, які треба заповнювати людьми.
  • Речник Міноборони додав, що в рекрутингових центрах триває "супровід" військовозобов'язаних, і в питаннях військової частини, куди потрапить людина, і щодо контракту.

Автор: Поліна Буянова