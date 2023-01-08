Повернення біженців, реформи, крах Росії: завдання українців на 2023 рік

Отже, наші завдання на 2023 рік. Перше – всіляко підтримувати ЗСУ для того, щоб вони вийшли на кордони 1991 року.

Нам потрібно підтримувати національно-визвольні рухи пригноблених народів імперії, щоб вони поклали край її існуванню.

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Завдання українців на 2023 рік

Пояснити собі та Заходу (а також і Сходу) неможливість подальшого існування імперії через постійні загрози, які вона створює. Разом з міжнародною спільнотою запустити незворотні процеси трансформації імперії, щоб вона вже більше нікому і ніколи не загрожувала (це і є Перемога). Разом з міжнародними донорами витиснути з української влади необхідні й обіцяні реформи, щоб не втратити шанс на євроінтеграцію та гроші на відбудову. Добитися максимальної економічної свободи для перезапуску економіки. Запустити відбудову на принципах Лугано: партнерство, фокус на реформи, прозорість та підзвітність, демократична участь та децентралізація, залучення бізнесу та громадянського суспільства, гендерна рівність та інклюзивність, сталість. Створити психологічні, духовні, інституційні основи для повернення всіх, хто виїхав, і почати створювати матеріальні основи. Скористатися потужністю бренду країни для залучення інвестицій, розвитку експорту та отримання позицій на міжнародній арені. Збільшувати число міжнародних союзників на всіх материках. Домогтися негайного відновлення всіх демократичних процедур та процесів після завершення військових дій. Запровадити перехідне урядування на територіях, що були окуповані з 2014 року.

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Можна продовжувати, але це вже забагато. Тому додам ще один пункт: не з'їхати з глузду, підтримувати один одного та гуртувати сили, щоб виконати всі ці пункти.

P.S. Пишуть про вступ у НАТО та переформатування ООН. Мені ці завдання видаються досить великими для 2023 року, скоріше за все, це вже 2024 рік. Викинути Росію з ООН – важливе завдання, яке входить в пункт №2.