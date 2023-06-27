Щастя буде, коли дозріє, – Гуменюк про хороші новини на Півдні

Підступна армія Росії марно сподівалася, що терористичний підрив Каховської ГЕС, зірве контрнаступ Збройних Сил. На щастя, росіяни прорахувалися й зовсім скоро Україна поверне окуповані території.

Про це 24 Каналу розповіла керівниця пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк. Вона анонсувала хороші результати й вкотре наголосила на важливості інформаційної тиші.

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Потужна агітація та пропаганда

Наразі ситуація у Херсонській області досить стабільна, проте напружена. Ворог атакує й намагається відбити у Сил оборони хоча б бажання просуватися вперед.

Щастя любить тишу, тому дозвольмо йому дозріти й тоді вже воно буде. Поки що треба тримати інформаційну тишу для того, аби ми змогли відпрацювати так, як треба,

– сказала керівниця пресцентру ОК "Південь".

Окупанти намагаються тиснути й налаштувати населення на тимчасового окупованих територіях проти ЗСУ. Це дуже важливий посил, який росіяни використовують щоразу як тільки Сили оборони починають активні дії.

Ми з цим зіштовхувалися й під час деокупації правого берега Херсонської області. Зараз цей механізм ворог знову потужно включає у системі агітації та пропаганди на лівому березі Херсонщини,

– зазначила Гуменюк.

Дуже важлива інформаційна тиша, яку українські військові коригують правильними інформаційними посилами, спілкуючись з місцевим населенням.

Яка ситуація на лівому березі Херсонщини: дивіться відео

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