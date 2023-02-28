Ми нічого не робили для того, щоб зіпсувати відносини з Грузією, – Кулеба

Призначення українського посла в Грузії перебуває на фінальній стадії. Однак відносини між Тбілісі та Києвом досить напружені, зокрема, через те, що теперішня влада союзної нам країни фактично вбиває Міхеіла Саакашвілі та підіграє Росії.

Глава міністерства зовнішніх справ Дмитро Кулеба розповів про призначення на посаду посла нашої держави в Грузії та загалом про відносини між обома країнами. Про це інформує 24 Канал з посиланням на ефір національного телемарафону.

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Україна багато інвестувала у відносини з Грузією

За словами Кулеби, хоч процес призначення посла уже на кінцевій стадії, проте коли дипломат поїде в Грузію – це уже політичне питання. Власне, присутність чи відсутність посла – це завжди політичний сигнал.

Очільник МЗС також запевнив, що Київ прагне налагодити тісні дипломатичні зв'язки з Тбілісі.

Ми не зробили нічого. Абсолютно не поворушили пальцем для того, щоб зіпсувати відносини з Грузією. Ми, навпаки, багато інвестували в те, щоб наші відносини розвивалися,

– констатував Кулеба.

Однак він додав, що хоч звязки між грузинським та українськими народами є дружніми, цього не можна сказати про відносини нашої держави з урядом Грузії. Причиною цьому, зокрема, є справа Міхеіла Саакашвілі якого, як зазначає глава МЗС, зараз просто-таки вбивають.

"Я буду боротися за Саакашвілі"

Зі слів Кулеби зрозуміло, що питання справи проти Саакашвілі стоїть особливо гостро для української влади. Очільник МЗС пообіцяв відстоювати його права, як і інших людей, що мають український паспорт.

Треба називати речі своїми іменами. Грузинська влада повільно вбиває громадянина України Міхеіла Саакашвілі. Вони можуть що завгодно думати про нього як про політика. Але для мене як для глави МЗС він є громадянином України. Я буду за нього боротися,

– заявив міністр.

Окрім того, він зауважив, що є питання і проблеми стосовно відносин грузинського уряду та Росії. Однак в України достатньо каналів комунікації з Тбілісі для того, аби підтримувати зв'язок та намагатися вирішувати їх.

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