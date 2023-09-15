Міноборони наповнює Реєстр призовників: які відомства надаватимуть дані

15 вересня 2023, 17:24
Читать новость на русском

Джерело:

mil.gov.ua

У Міністерстві оборони України хочуть нівелювати бюрократичну складову. Головне завдання –зменшити кількість необов'язкових візитів громадян до ТЦК та СП для отримання документів.

Наразі у відомстві сформували відповідний план трансформації. Один з ключових його процесів – наповнення Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів, інформує 24 Канал з посиланням на сайт Міноборони.

Дивіться також Скасування відстрочки для здобувачів другої вищої освіти: юрист пояснив деталі законопроєкту

Як наповнюватимуть реєстр

Наразі Міноборони проводить роботу щодо організації інформаційної взаємодії між Реєстром та інформаційно-телекомунікаційними системами, реєстрами, базами (банками) даних, держателями (розпорядниками, адміністраторами) якими є державні органи.

Основна мета – підвищення якості персональних даних призовників, військовозобов'язаних та резервістів. Зокрема, у відомстві зазначили, що підписали відповідні накази щодо порядку електронної інформаційної взаємодії Реєстру та визначаються механізми обміну інформацією з:

  • Міністерством фінансів України;
  • Міністерством внутрішніх справ;
  • Міністерством освіти і науки України;
  • Державною судовою адміністрацією.

Крім цього Міноборони працює над підписанням подібних наказів з:

  • Міністерством охорони здоров'я України;
  • Пенсійним фондом України;
  • Офісом Генерального прокурора та іншими.

Надалі планується робота з Міністерством соціальної політики України, Міністерством у справах ветеранів України та іншими.

У Міноборони наголосили, що усі процедури відбуватимуться згідно до вимог законів про захист інформації та персональних даних.

Мобілізація в Україні: останні новини

  • У Верховній Раді зареєстрували законроєкт, який передбачатиме скасування відстрочки тим призовникам, які здобувають непослідовну другу вищу освіту. Також скасування стосується і тих, кому на момент навчання виповнилося 30 і більше років.
  • До служби у ЗСУ можуть призвати й тих громадян, яких військово-лікарняна комісія визнала обмежено придатними. Але не в усіх підрозділах. Юрист пояснив деталі.
  • Людина зі статусом волонтера підлягає мобілізації на загальних підставах. Відповідно вони мають ставати на військовий облік. Хто не підлягає мобілізації – основний перелік.

Автор: Юлія Поджинська