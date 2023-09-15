Міноборони наповнює Реєстр призовників: які відомства надаватимуть дані
Джерело:mil.gov.ua
У Міністерстві оборони України хочуть нівелювати бюрократичну складову. Головне завдання –зменшити кількість необов'язкових візитів громадян до ТЦК та СП для отримання документів.
Наразі у відомстві сформували відповідний план трансформації. Один з ключових його процесів – наповнення Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів, інформує 24 Канал з посиланням на сайт Міноборони.
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Як наповнюватимуть реєстр
Наразі Міноборони проводить роботу щодо організації інформаційної взаємодії між Реєстром та інформаційно-телекомунікаційними системами, реєстрами, базами (банками) даних, держателями (розпорядниками, адміністраторами) якими є державні органи.
Основна мета – підвищення якості персональних даних призовників, військовозобов'язаних та резервістів. Зокрема, у відомстві зазначили, що підписали відповідні накази щодо порядку електронної інформаційної взаємодії Реєстру та визначаються механізми обміну інформацією з:
- Міністерством фінансів України;
- Міністерством внутрішніх справ;
- Міністерством освіти і науки України;
- Державною судовою адміністрацією.
Крім цього Міноборони працює над підписанням подібних наказів з:
- Міністерством охорони здоров'я України;
- Пенсійним фондом України;
- Офісом Генерального прокурора та іншими.
Надалі планується робота з Міністерством соціальної політики України, Міністерством у справах ветеранів України та іншими.
У Міноборони наголосили, що усі процедури відбуватимуться згідно до вимог законів про захист інформації та персональних даних.
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