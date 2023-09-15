Міноборони наповнює Реєстр призовників: які відомства надаватимуть дані

У Міністерстві оборони України хочуть нівелювати бюрократичну складову. Головне завдання –зменшити кількість необов'язкових візитів громадян до ТЦК та СП для отримання документів.

Наразі у відомстві сформували відповідний план трансформації. Один з ключових його процесів – наповнення Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів, інформує 24 Канал з посиланням на сайт Міноборони.

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Як наповнюватимуть реєстр

Наразі Міноборони проводить роботу щодо організації інформаційної взаємодії між Реєстром та інформаційно-телекомунікаційними системами, реєстрами, базами (банками) даних, держателями (розпорядниками, адміністраторами) якими є державні органи.

Основна мета – підвищення якості персональних даних призовників, військовозобов'язаних та резервістів. Зокрема, у відомстві зазначили, що підписали відповідні накази щодо порядку електронної інформаційної взаємодії Реєстру та визначаються механізми обміну інформацією з:

Міністерством фінансів України;

Міністерством внутрішніх справ;

Міністерством освіти і науки України;

Державною судовою адміністрацією.

Крім цього Міноборони працює над підписанням подібних наказів з:

Міністерством охорони здоров'я України;

Пенсійним фондом України;

Офісом Генерального прокурора та іншими.

Надалі планується робота з Міністерством соціальної політики України, Міністерством у справах ветеранів України та іншими.

У Міноборони наголосили, що усі процедури відбуватимуться згідно до вимог законів про захист інформації та персональних даних.

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