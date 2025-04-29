Новий день – нова тисяча: втрати росіян у війні на 29 квітня

Триває 1161 день війни, і Росія продовжує зазнавати втрат. У Генштабі оприлюднили свіжу статистику на 29 квітня.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Генштабу.

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Скільки росіян загинуло сьогодні

Загалом з початку війни загинуло 950860 російських солдатів і офіцерів. На 29 квітня ворог втратив 1060 своїх людей.

Нещодавно Зеленському доповіли про ліквідацію осіб з вищого командного складу окупантів. Але поки що не відомо, про кого мова.

Актуальні втрати росіян на ранок 29 квітня

танків – 5,

бойових броньованих машин – 14,

артилерійських систем – 42,

засобів ППО – 1,

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 94,

автомобільної техніки та автоцистерн – 140.

Кораблі та підводні човни противника, його гелікоптери та літаки, РСЗВ і спеціальна техніка не були уражені. Щодо крилатих ракет поки немає інформації.

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