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24 Канал Новини України Новий день – нова тисяча: втрати росіян у війні на 29 квітня
29 квітня, 07:37
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Новий день – нова тисяча: втрати росіян у війні на 29 квітня

Ірина Чеботнікова
Основні тези
  • На 29 квітня росіяни втратили понад тисячу солдатів.
  • З початку війни загинуло 950860 російських військових.

Триває 1161 день війни, і Росія продовжує зазнавати втрат. У Генштабі оприлюднили свіжу статистику на 29 квітня.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Генштабу.

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Скільки росіян загинуло сьогодні

Загалом з початку війни загинуло 950860 російських солдатів і офіцерів. На 29 квітня ворог втратив 1060 своїх людей.

Нещодавно Зеленському доповіли про ліквідацію осіб з вищого командного складу окупантів. Але поки що не відомо, про кого мова.

Актуальні втрати росіян на ранок 29 квітня

  • танків – 5,
  • бойових броньованих машин – 14,
  • артилерійських систем – 42,
  • засобів ППО – 1,
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 94,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 140.

Кораблі та підводні човни противника, його гелікоптери та літаки, РСЗВ і спеціальна техніка не були уражені. Щодо крилатих ракет поки немає інформації.

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