Які види повісток існують в Україні та чим вони відрізняються

Уже понад рік в Україні діє воєнний стан. Мобілізації підлягають військовозобов'язані чоловіки віком від 18 до 60 років. Однак, отримання повістки ще не означає негайне відправлення на фронт.

В Україні є чотири види повісток. Які та чим саме вони відрізняються, інформує 24 Канал.

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Наразі існує 4 види повісток:

для уточнення даних;

на проходження військово-лікарської комісії;

для призову на строкову військову службу;

мобілізаційне розпорядження.

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Чим саме відрізняються ці повістки

Повістка для уточнення даних

Ці повістки вручають з метою оновити дані про призовників у ТЦК та СП. Людина повинна вказати особисті контакти, інформацію про стан здоров'я, склад сім'ї, місце роботи, навчання тощо.

Повістка-призов на строкову військову службу

У таких документах має бути зазначений термін, у який призовнику потрібно з'явитися до дільниці. Водночас там повинно бути прописано, що при собі повинен мати призовник: паспорт, військовий квиток (тимчасове посвідчення) або посвідчення про приписку до призовної дільниці (для призовників); обліково-послужну картку; мобілізаційне розпорядження (за наявності).

Повістка для проходження військово-лікарської комісії (ВЛК)

Перед проходження служби військовозобов'язаний ще має пройти медичну комісію, аби визначити стан здоров'я. Після обстеження ВЛК надає висновок про придатність чи непридатність до військової служби.

Мобілізаційне розпорядження

Мобілізаційне розпорядження вручають військовозобов'язаним чоловікам, які вже пройшли медкомісію та визнані придатними до служби. У цьому виді повістки зазначено, що військовозобов'язаний повинен прибути у визначений призовний пункт упродовж 24 годин після оголошення мобілізації.