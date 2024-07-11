Історичне рішення: по яких цілях зможуть працювати F-16 в небі України

Цього літа в українському небі нарешті з'являться довгоочікувані винищувачі F-16. Однак Повітряним силам ЗСУ потрібно не менше 128 літаків, аби бути конкурентоспроможними проти Росії та успішно завдавати ударів по ворожих цілях.

Крім того, важливе значення мають системи, які будуть передані разом з літаками. В етері 24 Каналу військовий оглядач з Ізраїлю Давид Шарп розповів, від чого залежить успішність роботи F-16.

До теми Усе це є на складах, вони можуть брати участь у боях, – Подоляк про необхідні Україні 128 F-16

Важливий крок для України

Після прибуття літаків F-16 українські Повітряні сили роблять справжній історичний крок уперед. Його не можна недооцінювати.

Очевидно, що поява та наявність невеликої кількості літаків не переламає перебіг подій у війні. Однак це надзвичайно важливіший крок для створення українських Повітряних сил західного типу. У майбутньому це додасть Україні можливостей як для захисту неба, так і для завдання ударів по противнику,

– мовив Шарп.

Державний секретар США Ентоні Блінкен 10 липня заявив, що перші винищувачі з Данії та Нідерландів "на шляху до України".

Спершу F-16 активно діятимуть навіть для вирішення базисних завдань протиповітряної оборони. Наприклад, полювання за безпілотниками типу "Шахед" й крилатими ракетами.

На думку Шарпа, це буде перша місія на першому етапі, а от далі з набуттям досвіду місії літаків розширюватимуться.

Що можуть робити F-16 в українському небі

Вирішальним інструментом, який змінює хід бойових дій, є не кілька літаків або навіть багато десятків літаків, а Повітряні сили як комплексний механізм, в якому бойові літаки – це наконечник списа.

Аби вони (Повітряні сили ЗСУ – 24 Канал) функціонували як дуже ефективний механізм, потрібно працювати над цим роками,

– наголосив військовий оглядач з Ізраїлю.

Наприклад, якщо ми говоримо про спроби протистояти російської авіації в районі лінії фронту, ключовим моментом є те, які ракети будуть на цих літаках.

Літаки – це все, що стосується ППО країни проти крилатих ракет та безпілотників. Далі після набуття досвіду F-16 можуть бути більш активно залучені для ударних місій, зокрема для винищувальних,

– мовив Шарп.

F-16 у будь-якому випадку будуть більш ефективними для використання протирадарних ракет AGM-88 HARM, ніж МіГ-29 й Су-27, які зараз використовують українці. Тож російському ППО буде складніше в районі лінії фронту.

Якщо вдасться відігнати російську авіацію певною мірою від лінії фронту, створити їй менш комфортні умови, то на землі негайно відчують полегшення,

– додав військовий оглядач з Ізраїлю.

Також винищувачі F-16 ефективніше закидають високоточні бомби американського чи французького виробництва на більшу дистанцію, ніж це роблять радянські літаки. Не виключена їх адаптація для ударів по кораблях.