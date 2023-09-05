Це необхідний розхідний матеріал, – полковник запасу ЗСУ про ракети Sea Sparrow

Бельгія передасть нашій країні викуплені у Німеччини ракети Sea Sparrow. Вартість однієї становить приблизно 7 тисяч євро. Усього Брюссель надішле вісім одиниць.

Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан розповів 24 Каналу, навіщо Збройним Силам такі ракети та як вони їх використовуватимуть. Він пояснив, чим далекобійні ракети Taurus відрізняються від Sea Sparrow.

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Чим більше, тим краще

Sea Sparrow – це ракета малої дальності класу земля – повітря. Її використовують для виконання бойового завдання, а саме перехоплення повітряних цілей

Це необхідний розхідний матеріал, за який ми вдячні нашим партнерам. Звісно, чим більше, тим краще,

– мовив Світан.

Зараз такі ракети Україна застосовує у зенітно-ракетних комплексах "Тор". Дальність Sea Sparrow становить 15 – 25 кілометрів.

Наша держава надзвичайно вдячна партнерам, які допомагають у війні з Росією, за матеріальну та військову підтримку. Однак для того, аби перемогти країну-терориста Україні вкрай потрібні далекобійні ракети Taurus німецького виробництва. З такою зброєю Сили оборони змогли б знищувати важливі ворожі об'єкти з безпечної відстані.

Taurus – це крилата ракета класу повітря – земля з дальністю понад 500 кілометрів. Вона призначена для високоточних ударів і ураження високозахищених та заглиблених цілей, включно з важливими точковими та протяжними об'єктами, без заходу літака – носія в зону ППО противника.

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Постачання ракет Taurus

Перемовини щодо передачі Україні ракет дальньої дії Taurus тривають протягом кількох місяців. Керівниця комітету Бундестагу з питань оборони Марі-Агнес Штрак-Циммерманн опублікувала допис у своїх соціальних мережах, у якому розповіла, хто блокує рішення про передачу зброї Україні.

Німецький канцлер Олаф Шольц не погоджує передачу Україні ракети Taurus, які б'ють на відстань до 500 кілометрів. Його неодноразово звинувачували у нерішучості щодо постачання зброї.

Однак, вочевидь, німецький політик має чітку позицію, яку поки що не збирається змінювати. Коментуючи питання щодо передачі Taurus українським захисникам, Шольц заявив, що, більшість громадян вважають правильним, коли не на кожну вимогу про постачання зброї відразу дається ствердна відповідь.

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