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      Які перспективи мінського та нормандського форматів перемовин: пояснення Безсмертного

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      Роман Безсмертний
      Роман Безсмертний / misto.vn.ua

      Про нормандський формат і ситуацію в Україні збираються говорити Володимир Путін та Еммануель Макрон. Російський президент поїде до французького на зустріч. Тоді ж, імовірно, запланують нову зустріч у нормандському форматі. Це переговори щодо врегулювання збройного конфлікту на Донбасі представників Німеччини, Франції, Росії та України.

      Про нормандський формат

      Зараз ведеться розмова про можливість розширення нормандського формату. Про це у прямому ефірі 24 каналу розповів Роман Безсмертний.

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      "Зверніть увагу, що ще пів року тому епіцентром системи був Берлін, а зараз Париж. Це і бажання самого президента Франції й ситуація, яка складається в європейській політиці", – повідомив Безсмертний. 

      Він також пояснив чому зустрічі в нормандському форматі не потрібно чекати зараз. В Росії 8 вересня відбудеться день голосувань, де обиратимуть губернаторів, членів сенату, місцеві ради. Сьогодні для Володимира Путіна зробити такий крок, а саме зустріч у нормандському форматі, – це втратити. Він на це не піде, бо "Єдина Росія" просідає в рейтингу. Теза, яку Путін весь час тримає: "Українці вороги", "Американці вороги". Він витримує цю позицію, а зворотній крок для нього означає просідання. Він на це не піде, йому треба тримати Росію в страху.

      Володимир Путін
      Володимир Путін

      "Структурно нормандський формат дуже складний. Напередодні зустрічі лідерів зазвичай бачаться політичні директори, міністри закордонних справ, глави урядів, може навіть політичні радники, а тоді лідери. В нас немає міністра, уряду, тому очевидно, що тут буде певна затримка. З організаційних і політичних питань зустріч відтерміновується", – додав Безсмертний.

      Про мінський формат

      "В мінському процесі я намагався пояснити, що Україна знаходиться на перехідному етапі. Дайте можливість політично сформувати модель відповіді", – заявив Роман Безсмертний.

      На його думку, зустріч буде або непродуктивною, бо Володимиру Зеленському вона вже не потрібна буде, або, якщо розраховувати на продуктивність, то вона має бути дещо пізніше.

      Володимир Зеленський
      Володимир Зеленський

      "В мінському процесі іде дуже складна робота правового очищення з обох сторін. Там зараз дискутується дві проблеми: робити звільнення по мірі того, як іде правове очищення, чи пізніше, але усіх разом. Ні прізвищ, ні цифр я називати не буду, бо так домовлено. Але така робота ведеться і, я сподіваюся, що зусиллями усіх учасників цього процесу вона завершиться", – пояснив Безсмертний.

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      Теги: Новини України Новини політики Роман Безсмертний Мінські домовленості Нормандський формат Володимир Путін Еммануель Макрон Новини Росії Новини Франції
      Джерело: 24 канал
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