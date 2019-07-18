Які партії можуть набрати більше голосів, ніж прогнозують рейтинги, – думка соціолога

На позачергових виборах до парламенту більше голосів, ніж демонструють рейтинги, може набрати, зокрема, "Батьківщина".

Таку думку 24 каналу висловила директор фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва Ірина Бекешкіна

Соціологи, назагал, не люблять влітку проводити опитування. В цю пору року змінюється структура населення: частина середнього класу й молодь їде на відпочинок або на заробітки, але залишаються вдома сільські жителі. Тому реально на виборах відсоток "Батьківщини" може бути більший.

Дімка соціолога: Деякі політичні сили починають дискредитувати екзит-поли

"Опозиційна платформа - За життя" теж може взяти більше. Проте, можливо, пару відсотків у них відбере "Опозиційний блок", якому пощастило під час жеребкування в ЦВК отримати перший номер в бюлетені. Люди можуть не розібратись, де яка "опозиція" і поставити галочку першій, яку побачить,

– вважає Ірина Бекешкіна.

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Щоправда, за спостереженнями соціолога, "Опозиційна платформа - За життя" останнім часом буквально вбиває у свідомість людей фразу, що голосувати потрібно за № 6.



Рейтин партій відповідно до опитування "Рейтингу": інфографіка 24 каналу