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      MH17 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПРОГРАМИ ПАРТІЙ
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      Які партії можуть набрати більше голосів, ніж прогнозують рейтинги, – думка соціолога

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      Рейтинги і шанси партій пройти у ВР на виборах 2019
      Як літо впливає на соціологію / Колаж 24 каналу

      На позачергових виборах до парламенту більше голосів, ніж демонструють рейтинги, може набрати, зокрема, "Батьківщина".

      Таку думку 24 каналу висловила директор фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва Ірина Бекешкіна

      Соціологи, назагал, не люблять влітку проводити опитування. В цю пору року змінюється структура населення: частина середнього класу й молодь їде на відпочинок або на заробітки, але залишаються вдома сільські жителі. Тому реально на виборах відсоток "Батьківщини" може бути більший.

      Дімка соціолога: Деякі політичні сили починають дискредитувати екзит-поли

      "Опозиційна платформа - За життя" теж може взяти більше. Проте, можливо, пару відсотків у них відбере "Опозиційний блок", якому пощастило під час жеребкування в ЦВК отримати перший номер в бюлетені. Люди можуть не розібратись, де яка "опозиція" і поставити галочку першій, яку побачить,
      – вважає Ірина Бекешкіна.

      До речі:  Результати яких партій можуть здивувати й де найактивніші виборці: розповідає соціолог Бекешкіна

      Щоправда, за спостереженнями соціолога, "Опозиційна платформа - За життя" останнім часом буквально вбиває у свідомість людей фразу, що голосувати потрібно за № 6.

      рейтинг парламентські вибори партії
      Рейтин партій відповідно до опитування "Рейтингу": інфографіка 24 каналу

      blog_ava
      Результати яких партій можуть здивувати й де найактивніші виборці: розповідає соціолог Бекешкіна
      сьогодні
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      Автор: Ірина Поліщук
      Теги: Новини України Новини політики Президентські вибори 2019 Соціологічне дослідження Рейтинги Верховна Рада Опозиційна платформа – За життя З’їзд Батьківщини
      Джерело: 24 канал
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