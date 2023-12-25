Штурмовики, водії, інженери та оператори БпЛА: яких фахівців найбільше потребують ЗСУ

Українські захисники в надскладних умовах працюють на фронті. І аби утримувати рубежі і давати відсіч ворогу, війську вкрай потрібні фахівці різних спеціальностей.

Про це 24 Каналу наголосив командир роти ударних БпАК "АХІЛЕС" 92 ОШБр Юрій Федоренко. Крім цього є питання ротації – є військові, які воюють з першого дня повномасштабної війни і їм потрібна заміна.

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Кого потребує військо

Піхотинці, штурмовики, інженери, програмісти, водії, оператори БпЛА – усіх цих та інших фахівців потребує українське військо. Відповідні підрозділи всередині армії надалі масштабуватимуться, збільшуватиметься кількість технічних засобів, для роботи з якими потрібні люди, спроможні виконувати бойові завдання.

"Наприклад, на початку наступного року наш підрозділ, який був ротою, стає батальйоном. Тобто людей в чотири рази більше потрібно. Операторів, а також тих, які будуть забезпечувати бойову роботу: це інженери, програмісти, водії і багато інших професій. Технології нам приходять, озброєння, треба люди, які могли б цим всім вдало і вмотивовано оперувати", – сказав військовослужбовець.

Зазначимо, днями з'явилася інформація, що військові звернулися до Володимира Зеленського з питанням додатково мобілізувати до 500 тисяч осіб. Це необхідно, наголосив Юрій Федоренко. Адже є ще питання ротації і заміни тих, хто перебуває на фронті від першого дня повномасштабної війни.

Людям треба давати перепочити. Ви просто навіть не уявляєте, в яких складних умовах працюють наші піхотинці. Це описати словами достатньо складно. Це треба хоча б один раз в житті відчути на своїй шкірі, тоді стає все зрозуміло,

– підкреслив він.

Як і скільки триває навчання

Сучасна війна – протистояння технологій. І важливу роль у ній відіграють дрони. А тому така професія, як оператор БпЛА досить затребувана. Роботу з ними можуть опанувати цивільні, пройшовши відповідну підготовку.

"Ви мобілізуєтесь, проходите загальну військову підготовку, це до півтора місяці, де вас вчать стріляти, вчиняти певні тактичні дії, користуватись радіостанціями, надавати першу домедичну допомогу, орієнтуванню, картам та іншому", – пояснив Федоренко.

Тобто це ази військової справи для виконання завдання у будь-яких умовах. Навчання може відбуватися як всередині держави, так і за кордоном.

"Після цих півтора місяці людина потрапляє в бойову бригаду і після того, коли зараховується до списків нашого підрозділу, направляється на спеціалізовану підготовку. Вона займає ще місяць або півтора, в залежності від засобу, на який людина буде орієнтована. Це від 30 до 45 днів. Далі в навчальних центрах вчать літати, але літати переважно в плюс-мінус сприятливих умовах", – додав військовий.

Навчання безпосередньо бойовій роботі відбувається у підрозділі, де з більш досвідченим бійцем або інструктором проходить робота. Це займає від двох тижнів до місяця.

"Людина стає самостійною бойовою одиницею, яка може ефективно вже виконувати покладене на неї бойове завдання чи бути пілотом, чи штурманом, чи бути заряджаючим в залежності від того, до чого є більше тяга. Тому загальний курс підготовки, об'єктивно, з моменту мобілізації до виконання бойових завдань займає орієнтовно 3 – 4 місяці", – резюмував Юрій Федоренко.

До речі, долучитися до оборонців роти ударних БпАК "АХІЛЕС" 92 ОШБр можна заповнивши заявку, яку можна знайти на сторінці у Фейсбуці (https://www.facebook.com/Achilles92OSHBr).

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