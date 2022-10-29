Яких героїв Україні вдалося повернути додому: Зеленський розповів про останній обмін полоненими
Джерело:Володимир Зеленський
Сьогодні, 29 жовтня, Україні вдалося повернути з російського полону ще 52 людини. Президент Володимир Зеленський розповів, що це 50 наших оборонців і двоє цивільних.
Серед них – бійці Нацгвардії, Військово-Морських сил, прикордонники, тероборонці. Про це президент сказав у своєму відеозверненні.
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Кого звільнили з полону
- Андрій Альбов – начальник хірургічного відділення військового шпиталю Маріуполя, якого евакуювали з "Азовсталі".
- Василь Чаленко – доброволець, тероборонець, командир відділення розвідувального взводу.
- моряк зі Зміїного,
- нацгвардієць, який був захоплений у полон при захисті Чорнобильської атомної станції,
- пенсіонер СБУ, якого окупанти забрали в полон у Бучі.
Президент запевнив, що влада пам'ятає про всіх, кого утримують у полоні в Росії і на окупованій території. Зроблять все, аби повернути кожного.
Нагадаємо, повідомляли, що 29 жовтня вдалось звільнити:
- 12 бійців Нацгвардії;
- 18 з ВМС;
- 8 з ДПСУ;
- 9 із Тероборони;
- 3 воїнів ЗСУ;
- 2 цивільних.
Скільки полонених звільнили
Також Зеленський відзначив роботу команди, яка займається обмінами. Він згадав Буданова, Єрмака, Усова, Лубінця та інших, хто допомагає. Від початку березня вже звільнили з російського полону 1031 людину.
У Міноборони зазначали, що станом на 27 жовтня вже провели 28 обмінів.
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