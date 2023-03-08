Мобілізація в Україні: які лікарі проводять огляд під час медкомісії
8 березня 2023, 10:58Читать новость на русском
Після отримання повістки в Україні необхідно з’явитися до військкомату. Після цього військовозобов’язаного можуть відправити на проходження медкомісії.
На медкомісії необхідно пройти декілька лікарів. Детальніше про це – розповість 24 Канал.
Важливо Чи звільняють від мобілізації військовозобов'язаного з онкозахворюванням
Які лікарі проводять огляд під час комісії
Під час проходження медкомісії військовозобов'язаного оглядає:
- хірург;
- терапевт;
- невропатолог;
- психіатр;
- офтальмолог;
- оториноларинголог;
- дерматолог;
- стоматолог.
Мобілізація в Україні: останні новини
- Відмову у призові можуть отримати ті, хто має певні проблеми зі здоров'ям, зокрема психічним. Так, у Законі України мовиться, що непридатними до військової служби з виключенням з військового обліку стають хворі, які мають різко виражені стійкі психічні розлади.
- Також до армії не можуть призвати через наявність певних хвороб, зокрема онкозахворювань.
- До речі, згідно з Законом, виїзд чоловіків призовників, військовозобов’язаних та резервістів з місця проживання забороняється. Однак це питання погано врегульоване.
- Нещодавно адвокатка Надія Грищенко розповіла, що потрібно робити військовозобов'язаним за кордоном, яким в Україні прийшла повістка. Вона зазначила, що повістка вручається особисто військовозобов'язаному.
- Через рідних, друзів чи знайомих передавати повістки не можна. Тобто, якщо ви перебуваєте за кордоном, то повістку вручити не можуть.
- Раніше міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що мобілізаційний план в Україні ще не завершений.
- Також Резніков повідомляв, що кожна молода людина в 18 років має почати проходити спеціальні курси підготовки: медицину, стрільбу, окопи, злагодження. На його переконання, військові кафедри точно потрібні. Ба більше, ймовірно, треба думати про їхню спеціалізацію.