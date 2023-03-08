Мобілізація в Україні: які лікарі проводять огляд під час медкомісії

8 березня 2023, 10:58
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Після отримання повістки в Україні необхідно з’явитися до військкомату. Після цього військовозобов’язаного можуть відправити на проходження медкомісії.

На медкомісії необхідно пройти декілька лікарів. Детальніше про це – розповість 24 Канал.

Важливо Чи звільняють від мобілізації військовозобов'язаного з онкозахворюванням

Які лікарі проводять огляд під час комісії

Під час проходження медкомісії військовозобов'язаного оглядає:

  • хірург;
  • терапевт;
  • невропатолог;
  • психіатр;
  • офтальмолог;
  • оториноларинголог;
  • дерматолог;
  • стоматолог.
Важливо! Військовозобов'язаного чоловіка можуть направити на обстеження до інших спеціалістів лише у разі потреби.

Мобілізація в Україні: останні новини

  • Відмову у призові можуть отримати ті, хто має певні проблеми зі здоров'ям, зокрема психічним. Так, у Законі України мовиться, що непридатними до військової служби з виключенням з військового обліку стають хворі, які мають різко виражені стійкі психічні розлади.
  • Також до армії не можуть призвати через наявність певних хвороб, зокрема онкозахворювань.
  • До речі, згідно з Законом, виїзд чоловіків призовників, військовозобов’язаних та резервістів з місця проживання забороняється. Однак це питання погано врегульоване.
  • Нещодавно адвокатка Надія Грищенко розповіла, що потрібно робити військовозобов'язаним за кордоном, яким в Україні прийшла повістка. Вона зазначила, що повістка вручається особисто військовозобов'язаному.
  • Через рідних, друзів чи знайомих передавати повістки не можна. Тобто, якщо ви перебуваєте за кордоном, то повістку вручити не можуть.
  • Раніше міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що мобілізаційний план в Україні ще не завершений.
  • Також Резніков повідомляв, що кожна молода людина в 18 років має почати проходити спеціальні курси підготовки: медицину, стрільбу, окопи, злагодження. На його переконання, військові кафедри точно потрібні. Ба більше, ймовірно, треба думати про їхню спеціалізацію.

Автор: Софія Ковнір