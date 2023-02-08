Наступ росіян уже триває на Сході: де ще може активізуватися ворог

Довгий час західні аналітики та ЗМІ прогнозували активізацію наступу росіян на різних ділянках фронту. Нині посилення військових дій можна спостерігати на Східному напрямку.

Про це у 24 Каналу розповів військовий експерт Ігаль Левін. Для повторення наступу 24 лютого 2022 року росіянам не вистачить зброї та забезпечення, переконаний він.

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За словами Левіна, теперішній наступ на Бахмутському та Вугледарському напрямках і спроби наступати на Запоріжжя – це і є той російський наступ, про який невпинно говорили ЗМІ.

Генштаб має розглядати всі варіанти

Експерт наголосив, що військова логіка, за якою працює Генштаб, передбачає розгляд будь-яких варіантів, "навіть найфантастичніших". Варто розглядати можливість наступу на різних напрямках, на Одесу, Київ, наступ з боку Білорусі тощо, при цьому оцінювати їхню імовірність.

Мені видається, що наступ, який відбувається зараз, це той наступ, про який раніше говорили. На більше у росіян немає сил, не в сенсі людей, в них немає ні техніки, ні засобів зв'язку, ні загального забезпечення, ні логістики,

– додав Левін.

Він наголосив, що мобілізації в Росії недостатньо, адже мобілізованих потрібно організувати і забезпечити усіма необхідними засобами. Однак "в росіян з цим не просто погано, а жахливо".

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