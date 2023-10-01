Шукали "шпариночки" й намагалися виснажити ППО: з яких напрямків атакували "Шахедами"

Ворог у ніч проти 1 жовтня атакував Україну дронами-камікадзе типу "Шахед". Вони летіли щонайменше з трьох напрямків й намагалися уразити системи протиповітряної оборони.

Про це в ефірі телемарафону розповів речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук. Він наголосив, що нічна атака була заплутана, передає 24 Канал.

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За словами Братчука, росіяни запускали "Шахеди" з мису Чауда, з Приморсько-Ахтарська в Краснодарському краї та Курська. Сили ППО невпинно працювали, адже ворог здійснював пуски у кілька хвиль. Крім того, для комбінованої атаки росіяни використали й ракети.

Під час нічної атаки дрони запускали групами. Потім ударні БпЛА розділялися й знову об'єднувалися в "табуни", аби атакувати територію України. Зокрема, ворог вкотре націлився й на портову інфраструктуру Одеси та області.

Ворог у ніч проти 1 жовтня для атаки по Україні застосовував також РЕБи. Братчук пояснив, що росіяни створюють такі фальш-цілі для того, аби виснажувати наші системи ППО.

Дуже активно саме на Півдні використовувалися системи РЕБ, тобто фальш-цілі. Ворог теж намагається таким чином виснажувати та вишукувати "шпариночки" у системі ППО,

– повідомив Братчук.

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