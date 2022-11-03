У кількох областях запровадили погодинні відключення: почнуть вже вночі

В Україні станом на 3 листопада запровадили погодинні відключення світла. Це – необхідно, аби зменшити навантаження на мережі.

В Укренерго наголосили, що навантаження суттєво зросло через пошкодження від російських обстрілів, а також – через сезонне зниження температури. Людей закликали поділитися цією інформацією з усіма, хто не користується соціальними мережами.

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Нагадаємо, графіки погодинних відключень (ГПВ) передбачають, що певні групи споживачів будуть обмежувати щодня, але за певним розкладом. Надати інформацію стосовно термінів відключень саме вашої вулиці або району – обов'язок місцевого оператора розподільчих мереж,

– мовиться у повідомленні.

Коли відключатимуть світло

Від 00:00 до 24:00 графіки погодинних відключень діятимуть у таких областях:

Дніпропетровській;

Кіровоградській;

Запорізькій;

Сумській;

Харківській;

Полтавській.

Від 07:00 до 22:00 у:

Києві;

Київській області;

Чернігівській області;

Черкаській області;

Житомирській області.

У ДТЕК заявили про необхідність імпорту

Дмитро Сахарук – виконавчий директор ДТЕК – заявив, що Україна не зможе пройти зиму 2022 – 2023 без імпорту вугілля чи електроенергії.

"Якщо зараз відновляться всі електростанції чи більшість із них (деякі станції не піднімуться) і почнуть працювати як до масованих обстрілів, вугілля буде швидко спрацьовуватися. У країні дефіцит вугілля", – заявив Сахарук.

Тому є 2 варіанти:

імпортувати вугілля;

купувати в Європі електроенергію.

В Україні – пошкоджено майже 40% енергетичної інфраструктури

Володимир Зеленський під час зустрічі з Кадрі Сімсон – комісаром Європейського Союзу з питань енергетики – повідомив, що російські загарбники пошкодили в Україні майже 40% енергетичної інфраструктури. Зокрема, мовиться про ТЕС, ТЕЦ та ГЕС.

Зеленський наголосив на важливості створення так званого "економічного Рамштайну".

За словами українського лідера, питання енергетики сьогодні йде поруч із фінансовою кризою та дефіцитом зброї, тому має бути створений такий майданчик.

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