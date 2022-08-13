В яких обсягах росія може виготовляти військову техніку: пояснення експерта

Зараз росія досить активно шукає шляхи для обходу санкцій. Деякі гравці на ринку зброї готові піти на її умови, але це чорний ринок, а його можливості є серйозно обмеженими.

Про це 24 каналу розповів керівник Центру військово-політичних досліджень Олександр Мусієнко. Він також зазначив, якщо відрізати від такої співпраці китайські чи індійські компанії та не дати їм можливості працювати на збагачення ВПК росії, то окупанти не зможуть знайти альтернативи до тих постачань, які у них були.

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За словами Мусієнка, ключ до всього – це Китай та Північна Корея, які є головними постачальниками у росію сьогодні. Звичайно, вони здійснюють такі поставки у вигляді різних товарів подвійного призначення, але ми розуміємо, про що мовитьчя.

Олександр Мусієнко директор Центру військово-правових досліджень Якщо у попередні роки росія досить активно займалась виготовленням танків та могла модернізовувати сотні одиниць, то зараз ці об'єми стали значно скромнішими.

Такі заводи, як "алмаз" – саме вони виготовляють ракети типу "калібр", то на сьогодні нарікання заводу у тому, що вони можуть виготовити 2-3 ракети на місяць, каже фахівець. За його словами, все це через те, що закінчуються запаси комплектуючих деталей. Раніше, той самий "алмаз" міг виготовляти по 15-25 калібрів.

У росії – дефіцит озброєння

У росії зараз бракує багатьох видів техніки, адже велику її частину ЗСУ перетворили на металобрухт. Зокрема, із БМП-2 агресору має допомогти білорусь. Вже готуються до відправки щонайменше 32 одиниці.

Крім того, у США вважають, Іран має намір продати росії сотні безпілотників, які вона може використовувати у війні проти України. Ба більше, за даними ЗМІ, окупанти вже почали тренуватися на іранських дронах.

Тим часом росіяни дедалі частіше почали використовувати застарілу техніку у боях. За словами волонтера Романа Сініцина, раніше ЗСУ захоплювали як трофеї доволі хорошу техніку – зокрема, БМД із французькими тепловізорами. Зараз же все – набагато гірше.

Активіст припускає, що у загарбників закінчуються модернізовані технології. Тому вони мусять переходи на ту техніку, що на складах припадала пилом.

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