У Києві екстрено відключають світло: у яких районах не буде електроенергії

У Києві ввечері 1 листопада екстрено відключать світло відразу в декількох районах. Світла не буде до кінця дня.

Екстрене відключення світла застосують для жителів Оболоні, Виноградаря, Мінського масиву і Куренівки. Світло вимкнуть у зв'язку з ремонтом транзитної лінії в Київській області і перевантаженням лінії, що залишилась в роботі.

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Світла не буде й на Черкащині

Повідомляється, що орієнтовний час ремонту та відключення світла – до кінця дня. Це екстрене відключення, тому відбувається поза графіком.

Крім того, в ДТЕК Київські електромережі зазначили, що ремонт необхідний, щоб підвищити надійність електропостачання киян та мешканців Київщини.

. Очільник Київської ОВА Олексій Кулеба закликав жителів області заощаджувати електроенергію. Особливо із 6:00 до 17:00 та із 17:00 до 23:00.

Глава черкаської ОВА Ігор Табурець повідомив, що ввечері 1 листопада частково знеструмлені споживачі Черкаського району. Зокрема, Канів та прилеглі населені пункти.

Це сталось у зв'язку з відключенням повітряної лінії 110 кВ, яка перебуває в оперативному управлінні Київських регіональних електричних мереж. За попередньою інформацією, енергопостачання мають поновити за 3 – 4 години,

– повідомив він.

Раніше в ДТЕК Київські електромережі оновили графіки ймовірних стабілізаційних відключень електроенергії в Києві. Графіки працюватимуть у випадку, якщо Укренерго буде необхідно збалансувати енергосистему.

Зранку 1 листопада в Укренерго інформували, що в низці регіонів України відключать електроенергію. Це пов'язано з усуненням наслідків атак російських загарбників.

Відключення світла анонсували в місті Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській і Полтавській областях.

В Офісі Президента повідомили, що відключення світла стосується усіх категорій споживачів. Такі кроки необхідні для зменшення навантаження на мережі, що дає можливість енергетикам швидко відновлювати ушкоджені енергооб'єкти.

Росія знову атакувала енергетичні об'єкти

Зранку 31 жовтня Росія завдала масованого ракетного удару по Україні. Всього окупанти випустили 50 ракет, 44 з яких збили сили ППО.

Крім того, окупанти влучили по об'єктах інфраструктури Черкащини, Запоріжжя, а також Кіровоградської області.

Міністр енергетики Герман Галущенко інформував, що ракетних обстрілів зазнали електричні підстанції, об'єкти гідроенергетики та теплової генерації. Унаслідок масованої атаки відбулось часткове знеструмлення.

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