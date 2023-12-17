Коли громадянина можуть примусово доставити до військкомату: у ТЦК дали відповідь

Із перших днів великої війни вручення повісток за місцем проживання було одним із основних способів оповіщення військовозобов'язаних. Відтепер працівників ТЦК супроводжуватимуть правоохоронці.

Із чим пов'язане нововведення в ефірі Українського радіо "Полтава" пояснив речник обласного ТЦК та СП Роман Істомін.

Дивіться також Чи можуть мобілізувати студента, який здобуває другу вищу освіту

Боротьба з ухилянтами

За словами Істоміна, зміна у процесі оповіщення громадян призовного віку покликана запобігти ухиленню від мобілізації. Ця норма розрахована передусім на осіб, які неодноразово порушували правила військового обліку.

Так, якщо працівники ТЦК у супроводі поліції прийшли до чоловіка, який, наприклад, раніше вже отримував повістку, однак ігнорував виклик, то тепер вони можуть примусово доставити його військкомату. Раніше співробітники ТЦК самостійного цього зробити не могли, бо не мають таких повноважень, а поліція має.

Раніше, коли військовозобов'язаний не з'являвся за повісткою, його дані передавали до поліції і розпочинали пошукові заходи. Тепер розшуку вдасться уникнути.

Крім того, зазначив Істомін, присутність поліції дасть громадянам усвідомити, що дії ТЦК цілком законні. Охочі "відкосити" вже не зможуть вигадати якусь "незаконність" у діях військових.

В Україні планують змінити процес мобілізації: що відомо

У нашій країні на законодавчому рівні хочуть внести низку змін до законів щодо правил мобілізації, військової служби та звільнення під час воєнного стану. Відомо, що нововведення можуть стосуватися видачі повісток. Зокрема, повноваження працівників ТЦК, ймовірно, розширять. Так, вони зможуть:

вести і аудіо, і відеозаписи;

перевіряти приписні і документи.

Крім того, депутати хочуть узаконити можливість вручення повістки не тільки особисто під розписку, а й через електронну пошту і рекомендованим листом. Розглядають варіант вручення повісток представниками органів виконавчої влади, а не тільки самоуправління.