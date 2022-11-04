Україна місяцями готувалася до контрнаступу на Херсон: американський експерт про поразку росіян

Ні в кого уже немає сумнівів у тому, що Збройним Силам вдасться звільнити Херсон від російських загарбників. Американський експерт Джон Спенсер переконаний, що єдиний вихід для росіян у цій ситуації – здатися або померти.

Збройні Сили продовжують завдавати нищівних атак по окупантах та виганяти їх з українських територій. Майор армії США у відставці в інтерв'ю 24 каналу повідомив, що на черзі перемога української армії у боях за Херсон.

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Якою буде битва за Херсон

Спенсер зазначив, що слідкував за підготовкою нашої армії до контрнаступальних дій та детально вивчив те, як українська армія боронила Київ від російських загарбників весною.

Я був в Києві в липні й вивчав, як армія та прості кияни захищали своє місто від цієї "другої армії світу". Я буду про це писати книжку. Стосовно Херсону, то українці готувалися упродовж місяців. Готувалися дуже розумно,

– сказав експерт.

Він також наголосив, що у росіян немає виходу з цієї ситуації. Вони можуть "або здатися, або втекти, або вмерти". Збройні Сили зроблять усе, аби загнати ворога в нікчемне становище не тільки в області, як це було до цього, а й у самому Херсоні.

Якщо ви атакуєте в умовах міста, це, звісно, інакше, ніж захищатися. Українці, на відміну від росіян, будуть турбуватися про особовий склад, а також про цивільних та інфраструктуру. Вони не будуть стирати з лиця землі ціле місто,

– підкреслив Джон Спенсер.

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Контрнаступ на Херсонщині: актуальна інформація

Попри позитивні прогнози експертів, варто розуміти, що легкою для Збройних Сил битва за Херсон не буде. Якби ми того не хотіли, однак окупанти "жесту доброї волі" вчиняти не збираються. Член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки Федір Веніславський наголосив, що ворог ретельно готується до оборони міста.

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Однак, обороні дії загарбників можуть призвести до масштабної екологічної катастрофи. Російські окупанти знищують плавзасоби біля пристаней та причалів Дніпра. Українські захисники попередили, що на Херсонщині можуть бути проблеми з екологією через дії росіян.