Це сезон "бавовни", а не курорту, – Гуменюк закликала окупантів в Криму звикати до сирен

В інформаційному просторі все більше розмов про повернення Криму до України та видворення звідти окупантів найближчим часом. В Оперативному командуванні "Південь" натякнули, що цей літній сезон буде "дуже гарячим" для росіян на півострові.

Уже навіть російські загарбники усвідомлюють, що битви за Крим їм не уникнути, тому перекидають на півострів бойові підрозділи – себто готуються до оборони. Водночас речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі національного телемарафону запевнила, що цей сезон буде дуже "бавовняним" для ворога, – інформує 24 Канал.

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"Треба звикати до тривог"

Зі слів спікерки зрозуміло, що окупанти не зможуть цьогоріч ніжитись на пляжах поки ще загарбаного Криму. Їм у цьому заважатимуть два складники – "бавовна" та сирени. Власне, і до того, і до того краще бути підготовленим завчасно.

Думаю, що до пляжів у них просто справи не дійдуть. Тому що там вони вже погралися з пісочком – на цьому їхні ігри закінчились. Цей сезон вже проголошено сезоном "бавовни", а не курорту. Тому до звуків повітряної тривоги їм треба звикати,

– констатувала Гуменюк.

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