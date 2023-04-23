Це сезон "бавовни", а не курорту, – Гуменюк закликала окупантів в Криму звикати до сирен
В інформаційному просторі все більше розмов про повернення Криму до України та видворення звідти окупантів найближчим часом. В Оперативному командуванні "Південь" натякнули, що цей літній сезон буде "дуже гарячим" для росіян на півострові.
Уже навіть російські загарбники усвідомлюють, що битви за Крим їм не уникнути, тому перекидають на півострів бойові підрозділи – себто готуються до оборони. Водночас речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі національного телемарафону запевнила, що цей сезон буде дуже "бавовняним" для ворога, – інформує 24 Канал.
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"Треба звикати до тривог"
Зі слів спікерки зрозуміло, що окупанти не зможуть цьогоріч ніжитись на пляжах поки ще загарбаного Криму. Їм у цьому заважатимуть два складники – "бавовна" та сирени. Власне, і до того, і до того краще бути підготовленим завчасно.
Думаю, що до пляжів у них просто справи не дійдуть. Тому що там вони вже погралися з пісочком – на цьому їхні ігри закінчились. Цей сезон вже проголошено сезоном "бавовни", а не курорту. Тому до звуків повітряної тривоги їм треба звикати,
– констатувала Гуменюк.
Гуменюк про "бавовну" в Криму влітку 2023 року: дивіться уривок з телемарафону
Китай поставили на місце через позицію щодо Криму
- Згадаємо до цієї теми, що в цьому світі існують країни, які часом люблять підігравати російській пропаганді та "неоднозначно висловлюватись" щодо певних питань.
- Скажімо, не так давно посол Китаю у Франції Лу Шайє вирішив прямо не відповідати на питання стосовно того, чий Крим, а видав декілька тез про те, що "усе залежить від того, як дивитися на проблему", "усе не так просто" і, взагалі, нібито "півострів спершу був російським".
- Не забарились з реакцією на цей маразм в Офісі Президента. Радник голови ОП Михайло Подоляк констатував, що ця так звана "історія Криму від Пекіна" є просто-таки абсурдом.