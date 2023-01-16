Простіша мета: на яких країнах може відігратися Путін після поразки в Україні

Росія розраховувала на швидке захоплення Києва, але все пішло не за планом. Хоч в Україні Путіну ніяких перемог не світить, він може отримати їх деінде.

Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Борис Тизенгаузен. Він переконаний, що Росія становить загрозу для всіх країн, які раніше перебували у складі Радянського Союзу.

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Кінцевою точкою ослаблення Росії політтехнолог вважає вихід української армії на кордони 1991 року та усунення Владіміра Путіна від влади з максимально знекровленою армією. Однак він буде намагатися пояснити своєму електорату, що Росія перемогла, навіть якщо втекла з усієї території України.

На кому може відігратися Росія

За словами Тизенгаузена, доки Росія володіє ядерним потенціалом, вона залишається загрозою не лише для України, а й для усіх її сусідів – Вірменії, Грузії тощо.

Росія, обламавши зуби об Україну, повернеться до простішої мети, яку вона зможе завоювати, яку Путін зможе у своєму дзьобі принести росіянам як перемогу,

– додав експерт.

В такому випадку Путін може заявити, мовляв, ми там НАТО перемогли і повернулися, аби наших "рєбят" не вбивали, припускає мовець. Завоювавши іншу країну з меншою територію, населенням та армією вони можуть показати свою "міць".

На кому Путін захоче відігратися — це просто рулетка. Тому я вважаю, що всі країни повинні визначитися, зокрема і партнери Росії по Організації договору про колективну безпеку. Це рішення може бути економічно болючим, але не можна сидіти за одним столом із вбивцею,

– наголосив Тизенгаузен.

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