Дедлайн до 1 жовтня: майор запасу ЗСУ припустив, як росіяни спробують відбивати Курщину

Російські війська у ніч проти 11 вересня розпочали контрнаступальні дії у Курській області. Адже російський президент Владімір Путін наказав до 1 жовтня розібратися з "українськими бандитами" на Курщині.

В етері 24 Каналу ветеран російсько-української війни, майор запасу Олексій Гетьман припустив, до яких дій вдаватиметься військове керівництво Росії, аби виконати наказ диктатора. Водночас Сили оборони прорвали нову ділянку кордону у Курській області.

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Як росіяни намагатимуться звільнити Курщину

Як зазначив майор запасу, росіяни можуть наступати тільки з півночі, бо на південь, захід та схід територію контролюють українські війська. До того ж є нюанс – всі три мости через річку Сейм підірвані.

П'ять танків, три броньовані машини, з яких сім одиниць наші спалили, то які це потужні наступальні дії? Це була спроба щось зробити, але вона виявилася вкрай невдалою з боку росіян,

– мовив Гетьман.

Авжеж, армія Росії готуватиме наступні штурмові дії, бо до 1 жовтня окупантам треба виконати наказ Путіна. У командирів батальйонів, бригад, полків будуть великі проблеми, якщо вони не виконають наказ диктатора. Це означає, що незабаром побільшає "м'ясних штурмів".

Путін публічно поставив дедлайн, тож не виконати його буде небезпечно для життя військових еліт. Тому вони кластимуть тисячі своїх людей,

– зауважив майор запасу.

Він припустив, що найближчим часом на Курщині може збільшитися активність бойових дій. На Курському напрямку ЗСУ вестимуть маневрову та мобільну оборону. Всю територію від українських кордонів до річки Сейм можна позначити "сірою зоною". Тож українські підрозділи не будуть перебувати стаціонарно в одному місті й будувати фортифікації.

До слова, президент Володимир Зеленський сказав, що ідея з Курською операцією була ризикованою, але правильною. Її метою було перетягнути на цей напрямок російські сили з фронту.

"Сили оборони рухатимуться. Тобто, ми невеликою кількістю наших Збройних Сил будемо примушувати тримати там велику кількість російських сил й точково завдавати їм удари з несподіваних місць", – додав Гетьман.

Важливо! Речник ОТУ "Сіверськ" Вадим Мисник повідомив, що кількість російських військових на Курщині зросла майже втричі – до 45 тисяч.