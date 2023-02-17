Найближчі 6 днів вирішать результат війни, – Піонтковський

У найближчі дні відбудеться Мюнхенська безпекова конференція та візит президента США Джо Байдена до Польщі. Ймовірно, ці 6 дні будуть вирішальними для війни Росії з Україною.

Так у коментарі 24 Каналу заявив російський публіцист зі США Андрій Піонтковський. Він переконаний, що світові лідери зроблять важливі заяви.

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"Це буде 6 днів, коли рішення цієї війни – неминуча поразка Росії, буде закріплена заявами всіх провідних лідерів світу і оголошена всьому світу", – сказав Піонтковський.

Публіцист вважає, що оточення в кремлівському бункері вже не зможе себе обманювати.

Я б сказав, що це 6 днів, які вирішать результат війни. Але це неправильно, адже результат вже давно вирішений,

– сказав він.

Переоцінка "другої армії світу"

Публіцист зазначив, що останнім часом Захід серйозно переоцінив російську армію.

"Днів 10 тому всі джерела західних розвідок попереджували нас про наступ Росії, який готується. Ось це і сталося біля Вугледару. Їх танкова армада показала те саме, що й полководці демонстрували на початку війни під Києвом, в Сумах, Чернігові", – заявив він.

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Пошук перемоги

Піонтковський припускав, що саме цей розгром дуже сильно вразив міжнародних партнерів. Нині ж західна розвідка попереджує про ймовірні військово-повітряні атаки на Україну. І українська розвідка це підтверджує.

"Путін зібрав всі свої, як він любить казати чомусь, "повітряно-космічні сили" на кордоні України, і кине їх. Танкова атака захлинулася, тепер от, напевно, до 21 (лютого – 24 Канал) вони там гарячково думають про яку ж "перемогу" заявити", – розказав Піонтковський.

Він вважає, що росіяни сподівалися взяти Бахмут. Утім, нині російська армія може заявити хіба що "про історичне взяття" села Парасковіївка, що в Бахмутському районі.

"Тому вони кинуть всю цю повітряну армаду, але абсолютно впевнено всі західні джерела запевняють, що це скінчиться таким же провалом", – додав публіцист.

Український контрнаступ

Андрій Піонтковський зазначив, що його дуже здивував міністр оборони США Ллойд Остін, який заявив, що у російської армії немає жодних ресурсів, адже вони можуть набрати мобілізованих, але ці люди мають погане екіпірування, погане озброєння і які не мають офіцерського та сержантського складу.

"Але це просто не прийнято в такій стилістиці міністру оборони казати про свого найсильнішого суперника, про "другу у світі державу", – сказав публіцист.

Піонтковський наголосив, що Кремль може піти в наступ у лютому, адже у березні та квітні через бездоріжжя маневрові атаки будуть складнішими.

"Він спробує якийсь контрнаступ, а от Україна розпочне контрнаступ на початку травня. Коли надійде весь цей набір "зброї перемоги", – розказав він.

Російський публіцист підкреслив, що останнім часом такі люди як Генсек НАТО Єнс Столтенберг, міністр оборони США Ллойд Остін говорять відкрито, що треба допомагати українцям, адже "вони перейдуть у наступ найближчим часом".

"Я помістив у себе всюди пресконференцію завершальну на Рамштайні Остіна, де він каже, що українці планують перейти в наступ у найближчі тижні", – зауважив він.

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