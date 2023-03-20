Поводився як 9-річний: яким насправді був візит Путіна до Маріуполя

Візит російського президента Владіміра Путіна до Маріуполя відбувався в умовах ретельної секретності та конфіденційності. Разом з російським диктатором приїхали й "актори масовки".

Про це в ефірі 24 Каналу заявив російський бізнесмен та опозиціонер Євгеній Чичваркін. Він додав, що навіть у таких умовах Путін боявся можливих замахів на себе.

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Путін приїхав з масовкою

На думку Чичваркіна, Путін насправді їздив в Маріуполь на бронепоїзді, а не прибув на гелікоптері, як це розтиражували російські ЗМІ. Його візит був спробою переконати місцевих та росіян, що "це все наше і Росія тут назавжди, ми будемо піклуватись про вас".

"Приїхав вночі. Відзняв кілька сюжетів, як він керує автомобілем. Він загалом любить на машинках покататись, різноманітну техніку: танчики, літачки. Він як 9-річний підліток з сім'ї, яка не може дозволити собі нормальні іграшки", – заявив він.

Євгеній Чичваркін про поїздку Путіна до Криму та Маріуполя: дивитись відео

За словами Чичваркіна, разом з Путіним приїхала група "акторів масовки", які допомагали відзняти гарну картинку для телебачення. Сюжет та подробиці візиту виклали в ЗМІ лише після того, як він покинув окуповану територію.

Цинізм на крові місцевих

Чичваркін зауважив, що Путін оглянув лише відновлені будинки. Цим будівництвом займається заступник міністра оборони Росії Тімур Іванов. Про це є навіть розслідування російського Фонду боротьби з корупцією.

Пиляють гроші, обкрадають самі себе, відновлюючи зруйновані міста,

– додав опозиційний бізнесмен.

Він додав, що навіть у таких умовах, коли частину маріупольців депортували до Росії, а іншу частину залякали, серед місцевих є ті, хто б залюбки позбувся Путіна. Саме тому його візит був постановкою від початку й до кінця.

"Безумовно, вони знайдуть тих, хто буде задоволений тим, що відбувається у їхньому місті. А потім депортованих дітей маріупольців виставлять в Лужінках на "путінгу" (мітинг в підтримку Путіна – 24 Канал) і покажуть як трофеї", – наголосив Чичваркін.

Для чого Путін приїздив в окуповані Крим та Маріуполь