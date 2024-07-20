Росіяни зараз набагато сильніші, ніж 2 роки тому, – Третя штурмова бригада

Російські війська наступають майже на всіх напрямках фронту. У Третій штурмовій розповіли, з яким ворогом воюють.

Окупанти точно сильніші, ніж були на початку вторгнення. Про це заявив в ефірі телеканалу "Ми-Україна" Микола Волохов, командир підрозділу "Терра" 3 ОШБр.

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"Вони вчаться протидіяти нашим тактикам"

За словами військового, в полон до них потрапляють росіяни з дуже різним рівнем підготовки: від реально непідготовлених, які не знають, що робити, до серйозних бійців. На лінії фронту також є спецназ, спецпідрозділи.

Єдина тенденція – вони вчаться, і це неминуче буде відбуватися. Ми розвиваємося – вони розвиваються. Вони вчаться. Вони вчаться протидіяти нашим тактикам. І звичайно, вони зараз набагато сильніші, ніж були рік тому, і набагато-набагато сильніші, ніж на початку вторгнення.

З огляду на це українська армія має далі розвиватися, підтягувати технології, пов'язані з безпілотниками. Волохов вважає, що саме в застосуванні дронів захований ключ до перемоги у цій війні.

Також у Третій штурмовій зазначили, що загарбники готують новий наступ на Харківщині.

Раніше у ГУР заявили, що попри активність на Півночі, головною метою росіян залишається український Донбас.