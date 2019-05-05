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      Яким буде курс долара наступного тижня

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      Курс долара з 6 травня по 12 травня
      Курс долара з 6 травня по 12 травня / Фото з відкритих джерел

      Курс долара наступного тижня, тобто з 6 травня, несуттєво зросте щодо гривні.

      Так, на міжбанку долар може коштувати близько 26 гривень 69 копійок. А готівковий долар у банках – близько 26 гривень 50 або 80 копійок, розповів "РБК-Україна" старший аналітик "Альпарі" Вадим Іосуб.

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      Минулого тижня міжбанківський ринок працював лише 2 дні – у четвер і п'ятницю. При цьому в четвер долар зріс, а в п'ятницю трохи знизився. Проте ці коливання курсу є невеликими, що свідчить про стабілізацію долара.

      До кінця 2019 року курс валют, ймовірно, становитиме 28 гривень 86 копійок за 1 долар – таку цифру спрогнозували в нещодавньому аналітичному звіті Fitch.

      МВФ раніше спрогнозував, що курс гривні до долара у наступні кілька років поступово знижуватиметься до:

      • 30 гривень за долар у 2020 році,
      • 30 гривень 50 копійок за долар у 2021 році,
      • 31 гривні за долар у 2022 році,
      • 31 гривні 50 копійок за долар у 2023 році,
      • 31 гривні 90 копійок за долар у 2024 році.
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      Теги: Новини України Курси валют Долар-Гривня Долар Гривня Гроші
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