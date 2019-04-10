Яким буде курс долара в Україні у наступні 5 років

Курс долара до гривні протягом 2019 року буде на рівні 28 гривень 70 копійок за долар. Таке прогнозує Міжнародний валютний фонд. А ще МВФ поновив прогноз щодо курсу гривні на період до 2024 року.

При цьому номінальний внутрішній валовий продукт України в 2019 році складе 134,887 мільярда доларів, мовиться в матеріалах до квітневого огляду МВФ "Перспективи світової економіки".

Читайте також: Чи залежатиме курс долара від 2 туру виборів: прогноз аналітика

МВФ також прогнозує, що курс гривні до долара поступово знижуватиметься до:

30 гривень за долар у 2020 році,

30 гривень 50 копійок за долар у 2021 році,

31 гривні за долар у 2022 році,

31 гривні 50 копійок за долар у 2023 році,

31 гривні 90 копійок за долар у 2024 році.

Напередодні міжнародне рейтингове агентство Fitch спрогнозувало, що до кінця 2019 року долар коштуватиме 28 гривень 86 копійок.

Водночас аналітики інвестиційного банку Morgan Stanley гадають, що до кінця 2019 року долар коштуватиме 31 гривню.

Що таке Валовий внутрішній продукт? Вартість кінцевої продукції (товарів і послуг), виробленої резидентами України за певний період часу. ВВП є одним із найважливіших показників розвитку економіки, який характеризує кінцевий результат виробничої діяльності економічних одиниць-резидентів у сфері матеріального та нематеріального виробництва.