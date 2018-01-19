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Яким країнам загрожують астероїди: відповідь вчених

05:51, сьогодні 1488 Читать новость на русском
Кому загрожують астероїди?
Кому загрожують астероїди? / Фото з відкритих джерел

Науковці спробували з’ясувати, яким країнам найбільше загрожують масивні астероїди.

Про це мовиться на сайті бібліотеки Корнельського університету США.

Планетологи, прорахувавши ймовірність падіння космічних тіл на всій території Землі, зробили висновок, що найменше астероїди загрожують екваторіальним країнам Африки, Азії та Америки.

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При цьому вони вважають, що реальна загроза є для північних регіонів Росії і Європи.

Втім планетологи зазначили, що інформація актуальна лише для певного відрізка часу, бо планета змінює своє положення в просторі щодо астероїдних поясів.

Теги: Космос LifeStyle
Джерело: 24 Канал
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