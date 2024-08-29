На Україну чекає багато випробувань: чи вдасться відновити енергетику до зими

Цієї зими українців чекає багато випробувань, передусім енергетиків та військових ППО. Проте гуманітарної катастрофи не буде.

Апокаліптичного сценарію не буде

Про це розповів глава НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький. За його словами, енергетики навчились протидіяти тактиці ворога і блекаутів вдасться уникнути.

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Думаю, що наступної зими нас чекає багато випробувань. Енергетиків, перш за все, чекає багато випробувань. Наші сили ППО теж, можливо. Але я не вважаю, що у нас буде якийсь апокаліптичний сценарій. Я вважаю, що ми не допустимо блекауту,

– зазначив Кудрицький.

Якими будуть відключення взимку

Голова "Укренерго" зазначив, що зараз складно прогнозувати, скільки годин зі світлом українці будуть узимку – все залежатиме від обсягів імпорту електроенергії та погоди.

І оскільки, в компанії завжди прораховують найгірші сценарії, Кудрицький зазначив, що за теплої, зимової погоди, як от 2 – 3 градуси тепла – цілком можливо, що жодних відключень не буде.

Водночас за температури мінус 10 градусів морозу – енергосистему збалансувати без відключень буде неможливо.

Катастрофи, я впевнений, ми не допустимо. Ми набагато краще готові до зими 2024- 2025 року з погляду транспортної мережі "Укренерго", ніж у 2022–2023 роках. Але про генерацію, безумовно, треба подбати,

– наголошує він.

Чому українська енергосистема сильніша цієї зими

Очільник "Укренерго" також повідомив, що наступної зими додасться важливий фактор, якого не було в попередню зиму – це імпорт електроенергії.

"Буквально декілька місяців оновлений склад регулятора прийняв такі необхідні зміни для того, щоб лібералізувати ціни на нашому українському ринку і дозволити імпорту заходити в країну", – пояснив Кудрицький.

За його словами, імпорт не заповнюється на 100%, але взимку в України точно буде досить суттєва підтримка від європейських країн.