Якими маршрутами Росія атакувала Україну під час масованої нічної атаки

Росія вночі проти 26 травня масовано атакувала Україну ракетами та дронами. Вороги випустили по наших регіонах 31 безпілотник типу "Шахед".

Українські військові збили над нашою державою всі запущені окупантами дрони та 12 крилатих ракет Х-101/Х-555. Повітряна тривога у більшості областей України тривала з ледь не з опівночі. Відбій оголосили тільки вдосвіта 26 травня.

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Як Росія запускала дрони та ракети по Україні

У телеграм-каналі, який проводить OSINT спостереження за стратегічною, тактичною та транспортною авіацією ворога, карті зобразили, як над Україною літаки ворожі дрони та ракети. Адже вони часто маневрують над регіонами та змінюють напрямок руху.

У Повітряних силах ЗСУ розповіли, що країна-агресор посеред ночі тероризувала мирне населення, запустивши:

з повітряного простору Тамбовської області Росії – 2 аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал" з літаків МіГ-31К;

з Саратовської області – 12 крилатих ракет Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95 МС;

з російського Приморсько-Ахтарська, Єйська та мису Чауда в Криму – 31 ударний безпілотник типу Shahed-131/136.



Як Росія запускала дрони та ракети по Україні / Карта monitorwar

До речі, жовті стрілочки – рух "Шахедів", червоні – ракет Х-101, голуба – "Кинджалів".

Коротко про нічну ворожу ракету