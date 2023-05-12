Нова тактика масованих ударів по Україні: якими ракетами та звідки атакує Росія

Російські військові наприкінці квітня розпочали нову хвилю масованих ракетних атак проти України, а також завдяють ударів "Шахедами". Окупанти активізували атаки вперше з березня, коли провалили кампанію масованих ударів по енергосистемі України.

Росія атакує Україну ракетами як з моря, так і з повітря та запускає "Шахеди" з Півночі та Півдня. Яким типом ракет та чому Росія масовано атакує Україну – читайте далі в матеріалі 24 Каналу.

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Яким типом ракет Росія атакує Україну

Російські військові навесні 2023 року для атак проти України використовують такі типи ракет:

Слід зазначити, що в матеріалі мовиться про масовані ракетні обстріли. Водночас Росія продовжує атакувати з "Іскандерів" та С-300 населені пункти поблизу лінії розмежування. Це стосується Харківської, Херсонської та Запорізької області.

Крім того, прифронтові міста та села Україна потерпають від нової загрози з боку Росії. Мовиться про керовані авіабомби (КАБ). Росія модернізувала свої бомби, зробивши їх крилатими.

Щоб ліквідувати цю загрозу, Україні потрібні західні винищувачі, зокрема F-16. Річ у тім, що збивати КАБи – неефективно, тому Україні потрібно відтіснити російську авіацію, щоб та не могла скидати авіабомби.

Наразі російські літаки можуть скидати КАБи, не заходячи в зону ураження української ППО.

Звідки Росія запускає ракети по Україні

Каспійське море,

Мурманська область Росії,

Рязанська область Росії,

окупований Крим.

Якими літаками Росія атакує Україну

Літаки стратегічної авіації Ту-95 та Ту-160 (несуть ракети Х-101/Х-555);

бомбардувальники Ту-22М3 (несе крилаті ракети Х-22)

винищувач-перехоплювач дальньої дії МіГ-31К (несе ракету "Кинджал")

Хронологія ракетних обстрілів і напрямок атак

28 квітня 2023 року – близько 4 год ранку російські окупанти атакували Україну із літаків стратегічної авіації Ту-95 із району Каспійського моря.

Підрозділами зенітних ракетних військ Повітряних Сил ЗС України у взаємодії із ППО інших складових Сил оборони знищено 21 із 23 крилатих ракет Х-101/Х-555.

1 травня 2023 року – близько 02:30 окупанти атакували Україну із літаків стратегічної авіації – дев'яти Ту-95 з району Оленєгорськ (Мурманська область) та двох Ту-160 із району Каспійського моря.

Показуємо на карті авіабазу "Оленья"

Загалом було випущено 18 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555. Силами та засобами ППО Повітряних Сил ЗСУ знищено 15 ракет.

4 травня 2023 року – під час масованої атаки "Шахедами" російські військові випустили по Україні аеробалістичну ракету Х-47 "Кинджал". Близько 02:30 у небі Київщини ЗРК Patriot знищено "Кинджал", запущену із МіГ-31К з Рязянської області Росії. Це перший в історії випадок знищення ракети типу "Кинджал".

Російська авіабаза "Дягілєво" на карті

8 травня 2023 року – близько 22:00 години із носіїв у Чорному морі противник випустив вісім крилатих ракет "Калібр", які спрямував на східні регіони країни. Усі вісім ракет було знищено силами та засобами протиповітряної оборони Повітряне командування "Схід".

8 травня 2023 року – Росія підняла 7 літаків Ту-22м3, які випустили до 8 крилатих ракет Х-22 по Одеській області. Окупанти атакували Одеську область з району мису Тарханкут в окупованому Криму.

Показуємр на карті мис Тарханкут

Речник Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, що частина з ракет долетіла до Одеської області, внаслідок чого були уражені певні об'єкти. Він повідомив, що решта ракет не досягли своїх цілей. Ракети могли самоліквідуватися або впасти внаслідок моральної застарілості.

Ракета типу Х-22 – це складна ціль для сил ППО, оскільки її швидкість 4 – 5 тисяч кілометрів на годину. Її запускають з дуже великої висоти, і при заході на ціль вона фактично пікірує, як балістика. Цю ракету можуть збити ЗРК, які працюють в автоматичному режимі, зокрема, німецький Iris-T, норвезький NASAMS, американський Patriot, чи SAMP/T.

9 травня 2023 – ближче до 04:00 ранку окупанти здійснили пуски 17 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555 з літаків стратегічної авіації – чотирьох Ту-95мс (район Каспію).

Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряне командування "Центр" знищено 14 крилатих ракет, ще одну – у зоні відповідальності Повітряне командування "Південь". Усього знищено 15 крилатих ракет Х-101/Х-555.

Загалом за дві хвилі обстрілу України 8 – 9 травня 2023 року російські окупанти здійснили пуски 25 крилатих ракет "Калібр" та Х-101/Х-555.

Як часто та звідки Росія атакує Україну "Шахедами"

Якщо через дефіцит ракет Росія майже два місяці не атакувала Україну, то удар "Шахедами" практично не припиняються. Здебільшого росіяни атакують "Шахедами" з Брянської області (аеродром "Сеща") та східного узбережжя Азовського моря.

29 квітня 2023 року – близько 4 години ранку силами та засобами Повітряне командування "Схід" Повітряних Сил ЗС України знищено два ударних БпЛА типу Shahed.

3 травня 2023 року – російські окупанти здійснили атаку України "Шахедами" з північного напрямку (Брянська область) та з Півдня – східне узбережжя Азовського моря.

Всього окупанти застосували до 26 ударних дронів Shahed-136/131. Українським військовим вдалося знищити 21 ударний БпЛА.

4 травня 2023 року – ворог атакував "Шахедами" з північного напрямку (Брянська область) та з Півдня – східне узбережжя Азовського моря. Окупанти застосували до 24 Shahed-136/131. Цього разу українські захисники знищили 18 ударних БпЛА.

5 травня 2023 року – вночі ворог застосував два ударні БпЛА Shahed-136/131 з південно-східного напрямку. Обидва безпілотники знищено у зоні відповідальності Повітряне командування "Схід".

6 травня 2023 року – вночі противник атакував "Шахедами" з південного напрямку – східне узбережжя Азовського моря. Окупанти застосували вісім Shahed-136/131. Усі дрони було знищено силами та засобами Повітряне командування "Схід"

8 травня 2023 року – противник атакував Київщину Shahed-136/131, застосувавши 35 БпЛА. Окупанти атакували з північного напрямку – аеродром Сеща (Брянська область). Українські військові знищили всі дрони.

Показуємо аеродром "Сеща" на карті

9 травня 2023 року – близько 23:30 на східному напрямку підрозділами ППО Повітряне командування "Схід" знищено три ворожі ударні БпЛА Shahed-136/131.

Тероризм, відчай, спроба зупинити контрнаступ: чому Росія атакує Україну

Офіційні особи в Києві називають різні причини масованих ракетних обстрілів та ударів "Шахедами".

Зокрема, президент Володимир Зеленський 9 травня заявив, що пов'язує збільшення ракетних обстрілів України в останні тижні з тим, що військово-політичному керівництву Росії потрібно щось "продавати своєму суспільству, тому що перемог ніяких немає".

Зокрема, Зеленський сказав, що Росія не змогла захопити Бахмут до 9 травня. За словами президента, в Росії є "ненажерливе суспільство", яке підтримує ті чи інші радикальні дії, а також радіє смертям мирних українців.

Речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк 9 травня сказала, що Росія навмисно тероризує українців. За її словами, "ворог буде продовжувати тероризувати і спрямовувати свої зусилля для того, щоб тримати в напрузі населення".

Глава ГУР Кирило Буданов заявляв, що окупанти будуть використовувати ракетні удари, щоб зірвати контрнаступ України.

Вони намагаються накопичити певні запаси (ракет – 24 Канал) і підготувати їх, щоб спробувати зірвати наш наступ, але правда полягає в тому, що вони звели свої запаси майже до нуля,

– сказав Буданов.

Розвідка Британії заявила, що Росія змінила тактику ракетних обстрілів

Відновлення ракетних ударів з боку Росії проаналізували в розвідці Міноборони Британії. В огляді від 29 квітня та 3 травня мовиться про зміну підходу окупантів до ракетних ударів, порівняно із зимою.

У розвідці припустили, що Росія відмовилася від обстрілів енергетичної інфраструктури та намагалася поцілити у резервні підрозділи чи озброєння, яке нещодавно передали Україні.

Також там зазначили, що Росія неефективно визначає цілі і ставить потенційну військову вигоду вище, аніж можливі побічні наслідки атаки, як загибель цивільного населення.

Річ у тім, що 28 квітня під час масовано обстрілу Росія поцілила в житловий будинок в Умані, внаслідок чого загинуло понад 20 мирних людей