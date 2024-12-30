Чи мобілізують чоловіків, які мають вади слуху

В Україні триває воєнний стан та загальна мобілізація. Чоловіки віком від 18 до 60 років можуть бути мобілізовані до війська, однак не всі, адже за станом здоров'я особи можуть бути непридатними до служби.

Про це повідомляє 24 Канал.

До теми Хто з чоловіків не підлягає мобілізації: повний перелік категорій

Чи мобілізують з вадами слуху

Щоб визначити, придатна людина до служби чи ні, військовозобов'язані проходять військово-лікарську комісію. Якщо чоловік має скарги на здоров'я, то йому можуть призначити додаткові обстеження.

Загалом, список захворювань, з якими не можуть мобілізувати, визначений у Міністерства оборони №262 від 27 квітня 2024 року. Згідно з ним, не можуть мобілізувати чоловіків з наступними вадами слуху:

стійка повна глухота на обидва вуха або глухонімота;

двостороннє важке і глибоке (3-4 ступеня) порушення слухової функції;

глухота на одне вухо і важка приглухуватість на інше;

двостороння тяжка приглухуватість, що прогресує;

приглухуватість з ураженням центральних відділів слухового аналізатора, вираженими вегетативними та екстремальними проявами.

Варто наголосити, що діагноз важливо підтвердити під час проходження ВЛК. За висновком медоогляду чоловіка можуть визнати непридатним до служби.