Мобілізація у жовтні: з якими хворобами не можуть призвати в армію

В Україні триває загальна мобілізація та воєнний стан через повномасштабне вторгнення Росії. Призову підлягають військовозобов'язані від 18 до 60 років, проте є винятки.

Зокрема, деяких чоловіків не можуть мобілізувати за станом здоров'я. Хоча перелік хвороб скоротився, проте у жовтні суттєвих змін не буде, передає 24 Канал.

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Придатність до військової служби

Після вручення повістки військовозобов'язаний обов'язково має пройти військово-лікарську комісію, яка визначає придатність до проходження служби. Під час її проходження встановлюються усі захворювання, їх причини та придатність до служби. Без проходження ВЛК людину не можуть відправити на фронт.

Коли військовозобов'язаний пройде медичний огляд і отримає довідку про придатність або обмежену придатність, лише тоді його відправлять на службу до лав армії. Проте снує ряд хвороб, з якими військовозобов'язаного визнають непридатним.

З якими хворобами не мобілізують

Перелік хвороб, з якими можуть мобілізувати, а з якими – ні, затверджений у наказі "Про затвердження Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України". Згідно з останніми редакціями й правками, призову не підлягають військовозобов'язані, які мають важкі патології. Серед таких, до прикладу:

розумова відсталість;

шизофренія;

відсутність кінцівки;

сліпота;

глухота.

З якими хворобами можуть призвати до армії

У законодавство внесли правки, згідно з якими, розширили список хвороб, з якими можуть мобілізувати військовозобов'язаних. Раніше з такими захворюваннями не призивали до служби, втім обмеження переглянули.

Так, у жовтні можуть мобілізувати військовозобов'язаних з такими хворобами як: