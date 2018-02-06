Якими статками володіє Путін: оприлюднено декларацію

Згідно із законодавством Російської Федерації, всі кандидати на пост очільника Кремля оприлюднили свої декларації. Однак найбільшу увагу привернув скромний документ чинного президента Володимира Путіна.

Відповідні дані оприлюднила Центральна виборча комісія РФ, передає ТСН.

Згідно із документом, за останні 6 років Володимир Путін заробив 38 мільйонів 528 тисячі 817 рублів. Скромний дохід включає заробітну плату глави Кремля, прибутки від банківських рахунків, яких у російського гаранта 13, та військову пенсію.

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На офіційно зареєстрованих рахунках Володимир Путін зберігає 13,8 мільйонів рублів. Окрім цього, політик є власником 230 акцій ПАТ "Банк Санкт-Петербург".

Із нерухомості очільник Росії є власником квартири в Санкт-Петербурзі площею 77 квадратних метра та гаража. Також Володимир Путін зареєстрував помешкання в Москві на 153,7 квадратів. Столичне житло, згідно із документом, політик отримав у безстрокове користування від московських чиновників.

Окрім нерухомості та доходів, Володимир Путін у декларації зазначив автомобільний причіп і три старі автомобілі – дві ГАЗ 21М і "Ниву".

Нагадаємо, 15 грудня Рада Федерації офіційно призначила вибори президента Росії на 18 березня 2018 року, яка співпадає з річницею анексії Криму. Наразі ЦВК вже зареєстрували Володимира Путіна, як кандидата, а "Вікіпедія" завчасно зробила його переможцем народного голосування.