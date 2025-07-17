Росіянам через численні втрати доводиться посилювати набір до армії. Проте короткі терміни підготовки окупантів не сприяють формуванню якісних підрозділів.

Боєць спецпідрозділу "Тимура" ГУР МО Роланд розповів 24 Каналу, що ворог від початку вторгнення у 2022 році став менш підготовленим. Росіяни придумали свої механізми заохочення особового складу, проте вони не дієві з огляду на мотивацію солдатів.

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Кого Росія відправляє на війну в Україну?

Боєць Роланд підкреслив, що варварські методи, які військове керівництво Росії використовує, щоб змушувати солдатів йти в наступ та звірячі покарання за відмову, не працюватимуть завжди.

Їхня (особового складу Росії – 24 Канал) якість сильно впала. У 2022 році були контрактники, які багато вміли, в яких були якісь навички по роботі з озброєнням, розуміння тактики й тому подібне. Зараз це в основному всяке "сміття і непотріб", яке вони набрали незрозуміло де,

– сказав він.

Росія відправляє на війну переважно злочинців, які довго сиділи у тюрмах, або людей, у яких важкі життєві обставини. Всіх заманюють просто грішми.

Їхні морально-ділові та професійні якості на рівні плінтуса. Через те, що їх палкою гонять вперед, вони роблять нам проблеми. Тому їх не треба недооцінювати. Однак загалом їхня перевага і просування, які є – це через наявність ресурсів, а не через їхню якість,

– пояснив боєць.

Зауважимо, у Росії співробітників Воронезького інституту МНС змушують під загрозою мобілізації чергувати біля військових об'єктів, хоча вони не мають ані належної підготовки, ані захисту. Активісти й родичі повідомляють, що деяких працівників також змушують підписувати контракти на військову службу під тиском, що свідчить про гостру нестачу особового складу у російській армії.