Невеликий мороз та опади: якою буде погода у лютому
Джерело:Укргідрометцентр
У більшості областей в лютому середня температура коливатиметься у межах 0...-4. Дещо тепліше буде на Закарпатті та у південних областях.
Більшість областей України накриє невеликий мороз у лютому. Проте у Закарпатській області, Одещині та в Криму середня місячна температура наблизиться до +1 градуса, що близько до норми.
Нещодавно У курортній Анталії випало найбільше снігу за останні 29 років: атмосферні фото
Скільки опадів випаде у лютому 2022
Місячна кількість опадів очікується на рівні 22 – 40 міліметрів. На Карпатах, Закарпатті та у горах Криму ці показники, вважають синоптики, будуть трохи вищими – на рівні 52 – 75 міліметрів.
У більшості західних та південно-західних областей опадів буде менше за норму, на решті території країни – в межах норми.
Середні показники лютого для України
Зазвичай у лютому середня місячна температура складає від 0 до -5. На високогір'ї Карпат це показник на 1 градус нижчий.
Найтепліше, звісно, на Закарпатті, Одещині та півострові Крим. Тут повітря в середньому в останній місяць зими прогрівається до +1...+4.Це цікаво! Абсолютний мінімум для України в лютому сягав – -24...-39 градусів. На півдні Одещини та у Криму -15...-23. Абсолютний максимум – +12..+20, а на Півдні, Вінниччині та Прикарпатті +21...+24.
Читайте також Єрусалим несподівано засипало снігом: казкові фото та відео засніжених вулиць
З якою негодою Україна зіткнулась у січні: коротко
- Через негоду 18 січня у столичному аеропорту "Київ" доводилось міняти графік рейсів.
- У Карпатах через хуртовини та снігопади рятувальники попереджали про небезпеку сходження лавин. Так, на Закарпатті у січні зійшла лавина на групу туристів, їм допомагали вибирались працівники ДСНС.
- 24 січня через потужний снігопад Одеса потрапила у транспортний колапс.
- 25 січня на Буковині зафіксували дуже низьку температуру повітря – -33 градуси.