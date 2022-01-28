Невеликий мороз та опади: якою буде погода у лютому

У більшості областей в лютому середня температура коливатиметься у межах 0...-4. Дещо тепліше буде на Закарпатті та у південних областях.

Більшість областей України накриє невеликий мороз у лютому. Проте у Закарпатській області, Одещині та в Криму середня місячна температура наблизиться до +1 градуса, що близько до норми.

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Скільки опадів випаде у лютому 2022

Місячна кількість опадів очікується на рівні 22 – 40 міліметрів. На Карпатах, Закарпатті та у горах Криму ці показники, вважають синоптики, будуть трохи вищими – на рівні 52 – 75 міліметрів.

У більшості західних та південно-західних областей опадів буде менше за норму, на решті території країни – в межах норми.

Середні показники лютого для України

Зазвичай у лютому середня місячна температура складає від 0 до -5. На високогір'ї Карпат це показник на 1 градус нижчий.

Найтепліше, звісно, на Закарпатті, Одещині та півострові Крим. Тут повітря в середньому в останній місяць зими прогрівається до +1...+4.

для України в лютому сягав – -24...-39 градусів. На півдні Одещини та у Криму -15...-23.– +12..+20, а на Півдні, Вінниччині та Прикарпатті +21...+24.

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