Компромат на Трампа: що Кремль може мати проти лідера США

У той час, коли більшість американців підтримує Україну, президент США Дональд Трамп має досить неоднозначну позицію. Ймовірно, зараз він схиляється до відновлення економічних зв'язків та торгівлі з Росією.

Є різні припущення, що Кремль може мати компромат на Трампа, є низка причин, чому не варто виключати цю версію. Таку думку 24 Каналу озвучив шведсько-американський економіст та провідний спеціаліст з питань національних економік України, Росії та інших країн Східної Європи Андерс Аслунд.

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Стандартна практика для Росії

Андерс Аслунд вважає, що Трамп не вірить в альянси, а вірить у великі держави, які мають імперські амбіції. Тому він хоче отримати Гренландію, Канаду, Панамський канал. Можливо, йому здається цілком зрозумілим, що Путін має таке ж бажання щодо України.

Існували численні припущення, що ще Трамп міг бути завербованим агентом Росії, що його дії та позиції щодо Кремля могли бути частково результатом такого впливу, що викликало значні питання щодо його лояльності та здатності діяти незалежно,

– підкреслив він.

У 2008 році, коли Дональд Трамп мав серйозні фінансові труднощі, йому допоміг російський олігарх Дмитро Риболовлєв. Він купив у нього нерухомість та приніс йому 50 мільйонів доларів прибутку. Приблизно третина квартир у таких містах, як Нью-Йорк та Маямі, які продав Трамп, були куплені громадянами Росії.

Його бізнес-модель полягала у тому, щоб не ставити зайвих запитань щодо походження коштів та приймати будь-які гроші, навіть якщо вони були брудними або сумнівними, що викликало серйозні питання щодо етики та прозорості його фінансових операцій,

– пояснив економіст.

Також, за його словами, Росія допомагала Трампу під час виборів президента США у 2016 році за допомогою хакерських атак та кампанії з дезінформації. Тому американський лідер має усі підстави симпатизувати Путіну. Крім того, є різні думки, що Кремль має компромат на Трампа.

Враховуючи спосіб життя Трампа, а також те, що він неодноразово відвідував Москву, зокрема, у контексті особистих стосунків з жінками, буде дуже дивно, якщо росіяни не володіють жодними відео чи іншими матеріалами, які можуть поставити його в незручне становище,

– припустив Андерс Аслунд.

Відомо, що створювати компромат у вигляді різних ситуацій та фіксувати їх на відео – це стандартна практика у Росії. Тому не можна виключати таких варіантів. Однак варто наголосити, що жодних підтверджень таким версіям немає.