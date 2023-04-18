Китай на другому місці: в ООН сказали, в якій країні проживає найбільше людей

Індія стала найбільш густонаселеною країною у світі. Разом з тим в цієї держави зростають можливості для того, аби покращувати економічні показники та здобувати світове лідерство.

Як зазначають у звіті Організації Об'єднаних Націй, у п'ятницю, 14 квітня, лічильник рахунку населення Індії досягнув позначки у 1 425 782 975 осіб. Власне, країна стала найбільш густонаселеною у світі. До того тривалий час це був Китай.

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Індія покращуватиме показник залежності

Як запевняють експерти, Індія нарощує економічний потенціал завдяки чисельності населення. Однак досі залишається відкритим питання стосовно того, чи скористаються у Нью-Делі усіма ресурсами для зростання.

Індія має приголомшливий економічний потенціал не лише через величезне населення, але й через демографічний склад. Цю конкурентну перевагу можна побачити, зокрема, завдяки зниженню коефіцієнта залежності,

– йдеться в матеріалі.

Окрім того, там зазначено, що коефіцієнт залежності – це показник, який порівнює молодь країни та людей похилого віку, які не працюють, із працездатним населенням.

Аналітики прогнозують, коефіцієнт залежності Індії впаде до 45 утриманців на 100 осіб протягом наступних 25 років. Потім він почне зростати у 2033 році. Разом з тим в Китаї він лише зростатиме упродовж цього десятиліття.



Демографічні тенденції щодо зміни густоти населення різних країн / Графік ООН

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