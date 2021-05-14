А тепер, увага: який план Б можливий у справі Медведчука

Щодо кваліфікації дій Медведчука вимальовується дуже цікава ситуація. Адже його звинувачують не просто у державній зраді та розграбуванні національних цінностей на окупованій території (це ст. 438 ККУ).

Річ у тім, що ст. 438 Кримінального кодексу України "Порушення законів та звичаїв війни" – це міжнародний злочин, який підпадає під юрисдикцію Міжнародного кримінального суду в Гаазі.

За темою Вирок Путіну: чому справа Медведчука є прецедентом в історії України

Нагадаю, що під юрисдикцію Міжнародного кримінального суду підпадають лише чотири види злочинів:

геноцид;

агресія;

воєнні злочини;

злочини проти людяності.

А тепер, увага!

Якщо вину Медведчука буде належним чином доведено, тоді ці докази можна долучити до справи України проти керівництва РФ, яка зараз знаходиться у Міжнародному кримінальному суді.

Важливо Епопея з Медведчуком – це надовго

Чому?

Бо такі дії, які озвучила сторона обвинувачення, безвідносно до особи підозрюваного, можуть вчинятись лише за прямої співпраці з владою окупанта та в рамках плану чи політики окупації. А це вже кваліфікуюча ознака воєнних злочинів згідно зі ст. 8 Римського статуту.

Крім того, можливий ще і план Б.

Якщо будуть зібрані всі докази вини Медведчука у вчиненні злочину "порушення законів та звичаїв війни", але національне судочинство не впорається з таким викликом, тоді у Верховної Ради буде можливість, за наявності політичної волі, звернутись до Міжнародного кримінального суду з заявою.

Ще раз зауважую, що наразі це лише підозри та озвучене в суді обвинувачення, але вину судом не доведено!